Presidente Balcázar llegó a acuerdo para "modernizar" infraestructura carcelaria tras sesión estratégica

El presidente de la República, José María Balcázar, mantuvo una reunión con el defensor del Pueblo, ministros y altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las instalaciones de Palacio de Gobierno. Durante el encuentro las autoridades dialogaron sobre el problema del sistema penitenciario.

Sesión estratégica en Palacio

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Presidencia del Perú realizó una publicación en donde brindó detalles sobre dicha reunión, llevada a cabo el pasado viernes. Según se conoció, esta acción se realizó en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"El presidente José María Balcázar lideró una sesión estratégica en el Palacio de Gobierno para abordar la problemática del sistema penitenciario y la construcción de nuevas cárceles", escribieron en sus redes sociales, el último viernes 27 de febrero.

En tal sentido, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez realizó una exposición sobre dicha problemática ante diferentes ministros de Estado. De tal modo, el ministro de Justicia, Luis Jiménez ; el ministro de Defensa; Luis Arroyo; el ministro del Interior, Hugo Begazo; y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Hary Yzarra, oyeron la presentación.

Sobre construcción de penales

Asimismo, se tuvo la presencia del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien tuvo participación en dicho encuentro que también buscó tocar la posible construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en el país.

Cabe mencionar que, según Presidencia, la reunión sirvió a los equipos técnicos plantear acuerdos clave para "modernizar la infraestructura carcelaria del país". Además, se tendrían soluciones concretas y multisectoriales, el Ejecutivo.

Como se recuerda, el presidente Balcázar viene entablando diversas reuniones con autoridades locales, regionales y de distintos sectores con la finalidad de atender las distintas problemáticas como los fenómenos naturales que vienen azotando varias regiones.

Reunión con más de 129 alcaldes distritales

Es por ello que, el último jueves, se reunió con los alcaldes distritales con la finalidad de establecer acciones que prioricen la situación de emergencia en que se encuentran distintas regiones por la presencia de lluvias intensas que han generado huaicos, desbordes de ríos, y más.

Tras este reunión, el Ejecutivo tomó la decisión de otorgar 100 mil soles a las municipales de los distritos afectados por dichas precipitaciones, con la finalidad de que las autoridades locales ejecuten dicho presupuesto en atender la emergencia.

