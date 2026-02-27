¿Estás en esta lista? Peruanos en dos países NO PODRÁN VOTAR en las elecciones

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco más de un mes de las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, llega una noticia que afecta a un grupo considerable de peruanos en el extranjero: quienes residan en Venezuela y en Irán no podrán votar en este proceso electoral. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), en conjunto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según las autoridades, los comicios no podrán organizarse en estos países debido a limitaciones de seguridad, logísticas y operativas que impiden garantizar un desarrollo ordenado y seguro de la jornada de votación. En el caso de Venezuela, la falta de condiciones para instalar mesas de sufragio ha sido ratificada también por la representación diplomática brasileña, que desde agosto de 2025 asume la protección de los intereses del Perú en ese territorio. En cuanto a Irán, persistentes dificultades de comunicación y logística hicieron inviable la instalación de la infraestructura necesaria.

Impacto directo a los peruanos en el extranjero

La medida afecta directamente a las comunidades peruanas relevantes en ambos países: alrededor de 16 515 compatriotas en Venezuela y 84 en Irán que estaban habilitados para votar con domicilio consular. Estas personas no podrán votar con domicilio consular. Estas personas no podrán participar de la elección por motivos ajenos a su voluntad, según indicaron las autoridades.

Por su parte, la Onpe y la Cancillería han dispuesto que más de 1.2 millones de peruanos residentes en el extranjero sí podrán votar en los comicios generales, mediante la habilitación de 2508 mesas de sufragio distribuidas en 216 locales en aproximadamente 75 países alrededor del mundo. Estos centros de votación funcionarán en embajadas y consulados peruanos, donde los electores inscritos podrán sufragar de manera simultánea con los votantes dentro del país.

Las oficinas consulares también han habilitado plataformas y servicios para que los ciudadanos residentes fuera del país consulten su local de votación y si fueron designados como miembros de mesa, lo que es parte de los esfuerzos por facilitar la participación en el exterior.

Requisitos y proceso electoral

Para poder votar desde el extranjero, los peruanos deben tener domicilio registrado en el extranjero en su Documento Nacional de Identidad (DNI). Este registro es esencial para figurar en el padrón consular y ser asignado a un local de votación.

Aunque la exclusión de Venezuela e Irán se deriva de condiciones excepcionales, desde la Cancillería se ha señalado que no es una restricción de principio, sino una medida temporal motivada por la evaluación de riesgos y dificultades para garantizar la integridad del proceso en esos territorios.

