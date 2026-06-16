Gobierno oficializa prórroga de estado de emergencia en Madre de Dios por 60 días por lucha contra la criminalidad

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno peruano ha decidido prorrogar por 60 días calendario el estado de emergencia en seis distritos del departamento de Madre de Dios. Esta disposición oficial busca frenar el avance de la delincuencia común y diversas actividades ilícitas que vulneran la tranquilidad de la población local.

Operativos y control de orden interno

La normativa, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 093-2026-PCM, detalla que la intervención estará centrada en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en Tambopata; junto a las jurisdicciones de Madre de Dios y Huepetuhe, localizadas en la provincia de Manu.

Según el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno durante este periodo con el apoyo logístico y operativo de las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones definirán los sectores de acción basándose en indicadores, mapas del delito y herramientas de inteligencia.

"La medida permitirá continuar con las operaciones policiales destinadas a combatir y neutralizar la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, así como acciones vinculadas a la delincuencia común y el crimen organizado que perturban el orden interno", indica.

Restricciones y compromisos institucionales

Durante la vigencia de esta prórroga, se suspenden temporalmente ciertos derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito, según lo estipulado en el artículo 137 de la Constitución Política, para facilitar las intervenciones estratégicas en áreas críticas.

El decreto señala que los eventos masivos, tanto deportivos como culturales, requerirán un permiso especial de las autoridades competentes para poder desarrollarse. Aquellas actividades que no sean de carácter público y masivo podrán ejecutarse con total normalidad sin necesidad de solicitar dicha autorización previa.

La actuación de los agentes del orden deberá ajustarse estrictamente al marco legal sobre el uso de la fuerza y los protocolos de atención para personas vulnerables. Tras finalizar los 60 días, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe detallado sobre los resultados obtenidos.

El estado de emergencia busca combatir la delincuencia y minería ilegal.

Las acciones contra la minería ilegal y la criminalidad en Madre de Dios son fundamentales para restablecer la paz social en Tambopata y Manu. La extensión del estado de emergencia permite a las autoridades ejecutar un control más efectivo contra el tráfico ilícito y delitos graves.

La implementación de esta medida busca neutralizar de manera efectiva las redes de criminalidad organizada que operan en los distritos mencionados. El despliegue estratégico y la vigilancia continua durante el estado de emergencia son esenciales para erradicar la minería ilegal y fortalecer el orden interno en Madre de Dios.