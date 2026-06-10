Senamhi advierte INTENSO fenómeno climatológico en 10 regiones del Perú desde el 12 de junio

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo aviso metereológico se ha difundido en la cuenta oficial del Senamhi en el que se muestra que regiones del Perú se verán afectadas por un nuevo fenómeno climático que comenzará desde el 12 de junio, teniendo una duración de 24 horas.

Aviso meteorológico emitido por Senamhi

A través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se emitió un comunicado para alertar sobre la ocurrencia de lluvias de moderada intensidad en diversas zonas de la selva peruana entre el viernes 12 y el sábado 13 de junio. Dicho evento climático estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

📣🌧️#Aviso #Senamhi #Minam Del 12 al 13 de junio, se espera la presencia de lluvias en la selva.



✅Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



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Según el Aviso Meteorológico N.° 228, los cambios en la temperatura se han clasificado con nivel amarillo, lo que significa que podrían presentarse eventos potencialmente peligrosos, pero, considerados normales para estas regiones del país. Frente a esto, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y actuar con prudencia en la realización de sus actividades.

Mapa que indica los cambios climáticos el viernes 12 de junio

¿Cuáles serán los cambios el día 12 de junio?

De acuerdo con el reporte oficial, para el viernes 12 de junio se esperan lluvias en la selva norte, en la selva central y en la selva sur. Estas precipitaciones podrían generar acumulación temporal de agua en algunas zonas y afectar el normal desarrollo de actividades de transporte en la localidad.

Los departamentos del país que podrían verse afectados por este episodio de lluvias son:

Amazonas Cusco Huánuco Junín Loreto Madre de Dios Pasco Puno San Martín Ucayali

En las siguiente regiones, el Senamhi exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones, deslizamientos o caída de árboles debido a los fuertes vientos.

Siguiendo esa línea, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente señaló que tanto el viernes 12 como el sábado 13 de junio se mantendrá la probabilidad de precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas, por lo que recomendó evitar exponerse a espacios abiertos durante estas fechas.

Asimismo, las autoridades sugieren asegurar techos, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por las entidades de gestión del riesgo y defensa civil.

Finalmente, el Senamhi anunció este aviso metereológico presentará cambios relevantes en el clima en 10 diferentes regiones del país desde el 12 de este mes hasta el sábado 13.