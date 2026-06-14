Senamhi advierte lluvias intensas en la selva para HOY, domingo 14 de junio: Estas son las regiones en alerta

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la continuación de lluvias de hasta moderada intensidad en 11 regiones del Perú para este domingo 14 de junio. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras en uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias ubicadas en la selva donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Amazonas: Bagua, Bongará y Condorcanqui. Ayacucho: Huanta y La Mar. Cusco: Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi. Huánuco: Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón y Puerto Inca. Junín: Chanchamayo, Jauja y Satipo. Loreto: Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo. Madre de Dios: Tambopata y Manu. Pasco: Oxapampa. Puno: Carabaya y Sandia. San Martín: Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. Ucayali: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purus.

📣🌧#Aviso #Senamhi #Minam El 14 de junio, se espera que las lluvias continúen en la selva.



✅ Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



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En ese sentido las lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. Asimismo, se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 30 mm/día en la selva norte, alrededor de los 25 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 35 mm/día en la selva sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.