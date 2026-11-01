Trujillo: reyerta en penal "El Milagro" deja tres internos fallecidos y obliga al INPE a reforzar seguridad

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una reyerta se registró la mañana de este domingo 1 de noviembre en el penal El Milagro, en Trujillo, que dejó como saldo tres internos fallecidos y motivó a tomar nuevas medidas de seguridad. El INPE informó que los involucrados fueron aislados y que la situación permanece controlada.

¿Qué ocurrió durante el enfrentamiento en el penal de Trujillo?

Este incidente se produjo en el pabellón 4 del penal de Trujillo, donde se logró registrar un enfrentamiento entre internos. Tras ello, cuatro reclusos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Trujillo para recibir atención médica.

Según indicó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tres de los internos trasladados fallecieron en la sede médica. La institución comunicó el saldo de víctimas a través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales.

Penal El Milagro

Tras el disturbio, las autoridades adoptaron medidas para evitar nuevos episodios de violencia dentro del establecimiento. Los internos involucrados fueron separados y aislados, mientras el personal encargado de la seguridad realizó las acciones correspondientes para mantener el control.

Asimismo, el INPE informó que la situación al interior del penal se encuentra controlada. Por ello, la presidencia de la institución dispuso la intervención inmediata de un equipo especializado, que tendrá a su cargo evaluar lo sucedido y contribuir el esclarecimiento de los hechos.

INPE coordina con el Ministerio Público y refuerza seguridad en penales

Como resultado del enfrentamiento, la Dirección Regional del INPE inició coordinaciones con el Ministerio del Interior. Además, comunicó lo ocurrido a la Fiscalía, entidad que deberá realizar las diligencias correspondientes para investigar las circunstancias del conflicto.

En consecuencia, estas medidas también alcanzaron a las cárceles de otras regiones. La presidencia del INPE dispuso que todos los directores regionales refuercen los controles internos, la seguridad y la vigilancia para prevenir nuevos enfrentamientos y mantener el orden en las cárceles del país.

Esta disposición contempla fortalecer la supervisión dentro de los establecimientos penitenciarios y preservar el principio de autoridad. Estas acciones fueron comunicadas a las distintas direcciones regionales después del enfrentamiento en el penal de Trujillo.

🔴 #Comunicado | El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/UN58TOIGjM — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) November 1, 2026

El pronunciamiento institucional también confirma que cuatro internos fueron evacuados al Hospital Regional de Trujillo, donde tres perdieron la vida. El traslado de emergencia y las medidas posteriores forman parte de las acciones adoptadas por las autoridades penitenciarias tras los acontecimientos.

De esta manera, la reyerta en el penal El Milagro de Trujillo dejó tres internos fallecidos y provocó que el INPE ordenara reforzar la seguridad en todos los establecimientos penitenciarios del Perú. Las autoridades también mantienen las coordinaciones para esclarecer lo ocurrido.