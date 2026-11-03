Emergencia en Piura: quebrada El Gallo en alerta ante posible activación por ocupación de su cauce

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región Piura ya comienza a tener las consecuencias del fenómeno El Niño con un temporal de intensas lluvias en diversos puntos de su territorio. En medio de este panorama, la quebrada El Gallo se encuentra en alerta ante una posible activación por ocupación de su cauce.

Alerta en Piura por la posible activación de la quebrada El Gallo

En el Asentamiento Humano Tacalá, ubicado en el distrito de Castilla, la quebrada El Gallo genera preocupación en los pobladores ante el riesgo de las precipitaciones intensas.

El último lunes, 2 de octubre, la Municipalidad de Castilla llevó a cabo un operativo de desalojo para retirar algunas viviendas que formaban parte natural del cauce, sin embargo, aún permanecen construcciones cerca de los márgenes de esta quebrada ocasionando que reduzca su ancho y limite su capacidad para permitir el escurrimiento del agua.

Cabe señalar que la quebrada El Gallo suele activarse cuando se presentan lluvias de este tipo en la zona por lo que el temor en la población es latente porque podría desencadenar afectaciones en las familias que viven en los alrededores y destruir las viviendas que están cerca de su cauce.

Exitosa pudo conocer que este no sería el único problema que sucedería allí debido a que se pudo observar que un empozamiento de aguas residuales en algunas partes de la quebrada lo que genera una preocupación por la condición sanitaria en la que se encuentra este sector.

Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha identificado posibles escenarios de inundación en esta quebrada ante las precipitaciones extremas. Por tal motivo, los moradores se encuentran a la espera de que las autoridades continúen con los trabajos de recuperación del cauce y atienda los puntos críticos para así prevenir algún tipo de emergencia.

Intensas lluvias en los distritos de Máncora y Chulucanas

Intensas precipitaciones en Piura están inundando las calles de Chulucanas y Máncora. De acuerdo con el Senamhi, se prevé que lluvias fuertes se prolonguen hasta el 8 de noviembre.

En ese sentido, la atención de los residentes se concentra principalmente en la eventual activación de las quebradas Fernández y Cabo Blanco, ambos sectores ya han sido identificados como puntos de riesgo en años anteriores.

La región Piura ya padece de los estragos del fenómeno El Niño tras suscitarse intensas lluvias en diversos puntos de su territorio. En medi de ello, en el Asentamineto Humano Tacalá, en el distrito de Castilla, la población se encuentra en alerta ante la posible activación de la quebrada El Gallo.