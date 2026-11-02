Inpe: Comando Unificado halló droga, celulares y cargadores tras operativo en penal del Callao

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un operativo de control en el penal del Callao, conocido como Sarita Colonia, con participación del Comando Unificado. Durante la intervención, las autoridades ingresaron a un pabellón de máxima seguridad y encontraron droga, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.

Comando Unificado ingresó al pabellón de máxima seguridad

La intervención se realizó la mañana del viernes 30 de octubre, como resultado de acciones previas de inteligencia penitenciaria. El personal ingresó al pabellón 1, donde se señalaban presuntas actividades con la comercialización de drogas y la posesión de ciertos artículos prohibidos.

Durante la requisa se encontraron morrales que contenían sustancias ilícitas, además de envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) conocidos como ketes. También fueron hallados teléfonos celulares y cargadores que permanecían dentro del establecimiento penitenciario.

El despliegue estuvo a cargo del Comando Unificado, con participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. Los equipos ingresaron al pabellón para realizar una inspección de sus diferentes ambientes.

Operativo en penal del Callao

Para desarrollar la intervención, los agentes utilizaron perros detectores de sustancias prohibidas, escáneres y cámaras de inspección. Estos recursos permitieron revisar distintos espacios del pabellón y buscar posibles escondites utilizados para guardar objetos y productos cuya posesión está restringida dentro de las cárceles.

El operativo también respondió a información recopilada por los equipos de inteligencia penitenciaria. Los reportes previos identificaban el pabellón 1 de máxima seguridad como un espacio donde presuntamente se realizaba la comercialización de drogas y se mantenían artículos destinados a comunicaciones no autorizadas.

INPE refuerza inteligencia y control en los penales

El presidente del INPE, Abraham Lescano Salazar, encabeza las acciones destinadas a reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Los operativos se organizan a partir de información de inteligencia para identificar posibles irregularidades dentro de los penales.

El Comando Unificado reúne a personal especializado del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Sus intervenciones buscan detectar objetos prohibidos, posibles actos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales.

Objetos prohibidos fueron encontrados.

Como parte de estas acciones, días antes también se realizaron operativos contra antenas y equipos de telecomunicaciones clandestinos en los exteriores de penales de Lima, Callao y Andahuaylas, con el objetivo de impedir las comunicaciones ilegales desde las cárceles.

Con estas intervenciones, el INPE y el Comando Unificado continúan reforzando los controles penitenciarios. En Sarita Colonia, la última requisa permitió encontrar droga, teléfonos celulares y cargadores en el pabellón de máxima seguridad.