Gobiernos regionales denuncian falta de presupuesto para emergencias tras sismo en Ica: "El MEF no lo asigna"

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fuerte sismo de magnitud 6.1 que sacudió Ica el martes 19 de mayo volvió a poner en evidencia las limitaciones de los gobiernos regionales para enfrentar emergencias.

Aunque el movimiento telúrico dejó más de 25 heridos y daños en viviendas, instituciones educativas y parte de la Catedral, el gerente general del Gobierno Regional de Ica, Abel Osorio, advirtió que no existe un presupuesto específico para atender este tipo de desastres.

MEF no asigna presupuestos para emergencias

En entrevista con Exitosa, Osorio señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no asigna partidas presupuestales para emergencias como sismos o fenómenos climáticos dentro del Presupuesto General de la República.

Temblor dejó considerables daños estructurales.

"El MEF solo tiene presupuesto en su partida de contingencia de reserva para intervenir en estados de emergencia", señaló, agregando que cuando se emiten decretos supremos, se comprometen recursos propios de los GORE, lo que evidencia que no hay una asignación específica.

El funcionario precisó que los gobiernos regionales son entidades ejecutoras y no recaudadoras, por lo que no pueden guardar fondos propios para emergencias. En la práctica, se ven obligados a afectar su presupuesto de inversión, lo que retrasa obras y proyectos ya planificados.

Fenómeno del Niño

Osorio recordó que durante el último fenómeno del Niño, los gobiernos regionales enfrentaron la misma situación: solo se les asignó dinero para insumos básicos, mientras que los daños en agricultura y obras de infraestructura quedaron sin atención adecuada. Desde enero, dijo, se ha solicitado una asignación especial para reparar los daños, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tras el sismo que remeció Ica, Abel Osorio, gerente general del Gobierno Regional, advirtió en Exitosa que los gobiernos regionales no cuentan con partidas presupuestales suficientes para atender emergencias. El funcionario señaló que el... pic.twitter.com/YBp7yQhVEP — Exitosa Noticias (@exitosape) May 21, 2026

Ososrio señaló además que el Gobierno Regional de Ica ha pedido 97 millones de soles para garantizar la continuidad de más de 25 obras, aunque solo se priorizan dos de mayor impacto regional.

"¿De qué forma se pretende intervenir si no se tienen recursos?", cuestionó, subrayando que la falta de presupuesto compromete tanto la atención inmediata de emergencias como el desarrollo regional.

El movimiento telúrico tuvo epicentro en Ocucaje y provocó derrumbes en la vía Libertadores, afectaciones en la Universidad Tecnológica del Perú y daños en el Banco de la Nación. El ministro de Defensa, Amadeo Flores, llegó a la zona para coordinar acciones con Indeci, pero la respuesta inicial se vio limitada por la falta de recursos propios en el GORE.

El sismo en Ica no solo remeció estructuras, también sacudió la discusión sobre el financiamiento de emergencias en el Perú. La denuncia de Abel Osorio refleja un problema estructural: sin partidas específicas, cada desastre obliga a improvisar y sacrificar proyectos de inversión.

En un país altamente vulnerable a sismos y fenómenos climáticos, la ausencia de un fondo permanente para emergencias se convierte en un riesgo que compromete tanto la seguridad ciudadana como el desarrollo regional.