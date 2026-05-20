RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Virales
Peligroso traslado

Camión se hace viral por trasladar un auto sobre costales de cebolla en la Panamericana Norte

Conductores captaron un peligroso traslado de un auto sobre sacos de verdura en la Panamericana Norte, provocando críticas por la falta de seguridad vial y la ausencia de control por parte de las autoridades.

El hecho se hizo viral.
El hecho se hizo viral. (Composición Exitosa)

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 20/05/2026

Síguenos en Google News Google News

Imágenes impactantes muestran un camión de carga trasladando un vehículo particular sobre una montaña de sacos de cebolla en plena Panamericana Norte. Este acto de imprudencia extrema, captado en el distrito de Los Olivos, generó sorpresa y duras críticas entre los ciudadanos.

El fenómeno viral que sorprendió a todos

El suceso se viralizó rápidamente en plataformas digitales tras ser compartido por conductores que transitaban por la zona. La insólita maniobra de carga generó una ola de reacciones humorísticas, donde los usuarios apodaron el hecho como un "delivery premium" o una "optimización de carga" muy peculiar.

La curiosidad por ver un automóvil plateado sobre un cargamento de verduras provocó que muchos conductores redujeran la velocidad. Esta peligrosa escena fue registrada por múltiples testigos, convirtiéndose en un tema de conversación masiva, superando las expectativas iniciales de los observadores ante tan extraño transporte.

@sucesos.ec Imágenes captaron el momento en que un camión trasladaba un auto sobre decenas de costales de cebolla en la Panamericana Norte. #sucesosec ♬ sonido original - Sucesos.Ec

La viralidad del contenido se explica por el fuerte contraste visual que ofreció la escena en plena vía pública. La cultura de la informalidad quedó expuesta ante miles de espectadores, quienes compartieron el video buscando respuestas o simplemente disfrutando del caos que caracteriza diariamente al tráfico limeño.

Despiden a empleada de supermercado por permitir que su hermana compre productos a mitad de precio
Lee también

Despiden a empleada de supermercado por permitir que su hermana compre productos a mitad de precio

Las redes sociales permitieron que este video alcanzara niveles de alcance inesperados en pocas horas. La naturaleza inusual del registro cautivó a la audiencia, convirtiendo al camión en protagonista de miles de interacciones digitales que cuestionaban, con ironía y asombro, la logística implementada por el transportista.

Los peligros y el vacío legal

Más allá de las bromas, esta situación expone una grave falta de protocolos de seguridad en el transporte de carga pesada. Trasladar un vehículo sobre mercadería inestable representa un riesgo inminente de accidente, poniendo en peligro constante a todos los usuarios que circulan cerca del camión.

La falta de medidas de sujeción adecuadas aumenta la probabilidad de que la carga se desplome. Cualquier frenada brusca o maniobra inesperada podría causar una tragedia mayor, ya que el peso del vehículo sobre los sacos es excesivo y sumamente inestable.

Taxista se viraliza al aceptar figuritas del Mundial 2026 como método de pago: "El dinero va y viene, las estampitas no"
Lee también

Taxista se viraliza al aceptar figuritas del Mundial 2026 como método de pago: "El dinero va y viene, las estampitas no"

Hasta el momento, no se ha reportado una intervención de las autoridades competentes para sancionar esta peligrosa imprudencia en la carretera. La ausencia de controles permanentes permite que ocurran estos sucesos, evidenciando una preocupante permisividad frente a las normas básicas de tránsito que se deben cumplir.

El respeto por las normas de tránsito debe ser una prioridad absoluta para evitar siniestros lamentables en las vías. Acciones negligentes, como el hecho donde un camión transporta auto sobre sacos de cebolla viral, demuestran que la seguridad vial sigue siendo un desafío pendiente.

Temas relacionados Indignación ciudadana Los Olivos Panamericana norte seguridad vial transporte informal Viral Perú

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA