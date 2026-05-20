Yape lanza cuenta para menores de edad: Descubre cómo funcionará esta nueva actualización

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el éxito rotundo de la plataforma digital Yape, el Banco de Crédito del Perú ha decidido lanzar una nueva propuesta para menores de edad. Una actualización en la que este sector de la población podrán tener su propia cuenta que será supervisada por adultos.

¿Qué funciones se encuentran en la herramienta implementada para menores de edad?

Con esta nueva modalidad, los padres podrán crear una cuenta especial para sus hijos y supervisar en tiempo real todas las operaciones realizadas por los menores de edad. Entre las funciones disponibles destacan la revisión de saldos, el seguimiento de movimientos y la posibilidad de establecer límites en el uso del dinero.

Los menores podrán enviar y recibir dinero, pagar mediante códigos QR, hacer recargas de celular, recargar tarjetas del Metropolitano y corredores complementarios. No obstante, la plataforma tendrá restricciones específicas para reforzar la seguridad: los menores de edad solo podrán enviar hasta S/500 diarios y recibir un máximo de S/1,000 al mes.

Información en la página web de Yape

Educación financiera para niños y adolescentes

Esta medida hará que los menores de edad en un rango de edades de 10 a 17 años puedan acceder a una cuenta digital supervisada por un alguno de sus padres. Dicha herramienta se enfoca en responder el creciente uso del dinero digital entre los niños y adolescentes en el país.

Una herramienta interesante que parte desde el Banco de Crédito del Perú es la posibilidad de que este sector de la población pueda acceder a cursos y enseñanzas de educación financiera según la edad que tengan.

Esta alternativa ayudará a que los menores de edad puedan familiarizarse con aspectos relacionados al dinero como el manejo de pagos digitales que sirven para realizar operaciones informadas que les servirán en el futuro.

¿Cómo activar la función en un dispositivo móvil?

Para habilitar esta opción, el padre o madre deberá contar con una segunda cuenta de Yape registrada a su nombre, usando otro número de celular y correo electrónico distinto al principal.

Una vez cumplidos esos pasos, dentro de la aplicación, el usuario deberá ingresar a la sección "Hijos", seleccionar la cuenta destinada al niño, colocar un nombre y registrar su fecha de nacimiento. Luego de confirmar la migración, el menor de edad podrá usar su propia versión de la app desde su dispositivo.

En caso de tener Yape con DNI, será necesario acudir a una agencia del Banco de Crédito del Perú para crear la cuenta bancaria que permitirá activar esta nueva funcionalidad.