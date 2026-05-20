Ministro israelí genera indignación por humillar a activistas de una flotilla humanitaria

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 20/05/2026
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras difundir imágenes donde trata de forma denigrante a un grupo de activistas capturados, generando duras reacciones diplomáticas por parte de diversos gobiernos europeos y regionales.
Reacciones y condena internacional
El video muestra al funcionario recorriendo el centro de detención de Ashdod donde se hallaban los integrantes de la Flotilla Global Sumud. En la grabación, el ministro se dirige a los detenidos, quienes estaban sentados en el suelo, con manos atadas y cabezas bajas.
"Bienvenidos a Israel, nosotros somos los dueños de casa", resaltó el político.
Según el portal de la agencia EFE, esta conducta ha sido calificada por autoridades de España, Francia e Italia como un acto indigno e inhumano. La difusión del material provocó que varios países convocaran a sus respectivos embajadores para expresar su total rechazo.
La comunidad internacional ha enfatizado que este tipo de registros audiovisuales viola los protocolos básicos de trato humanitario. La indignación escaló rápidamente en las cancillerías europeas, donde se cuestiona la falta de respeto hacia activistas que realizaban una misión humanitaria hacia Gaza.
Consecuencias internas y crisis diplomática
La situación ha escalado tanto que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, se pronunció públicamente para criticar la actitud de su colega. Según la misma fuente, estas acciones perjudican gravemente la imagen internacional del país, calificándolas como inapropiadas para su gobierno.
La crisis diplomática se agudiza mientras diversos líderes internacionales exigen explicaciones claras sobre el trato recibido por los activistas en Ashdod. La tensión política continúa aumentando en Israel, donde el comportamiento de Itamar Ben-Gvir es cuestionado por sectores que defienden una postura diplomática distinta.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, condenó categóricamente las acciones del ministro israelí, calificando las imágenes como inaceptables. Sánchez advirtió que no tolerará el maltrato a ciudadanos españoles y anunció que impulsará sanciones a escala europea para responder ante estos hechos.
La diplomacia israelí afronta ahora un desafío complejo para restablecer la confianza con sus socios estratégicos. La persistencia de este tipo de declaraciones genera desconfianza en los foros globales, complicando la gestión de futuros acuerdos humanitarios en zonas bajo conflictos de alta intensidad.
Este incidente con Itamar Ben-Gvir y la Flotilla Global Sumud subraya una profunda división sobre el trato a detenidos. La condena mundial por el trato indigno en Ashdod refleja la fragilidad diplomática y el impacto de las acciones del ministro en la política internacional.