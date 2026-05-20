Ministro israelí genera indignación por humillar a activistas de una flotilla humanitaria

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras difundir imágenes donde trata de forma denigrante a un grupo de activistas capturados, generando duras reacciones diplomáticas por parte de diversos gobiernos europeos y regionales.

Reacciones y condena internacional

El video muestra al funcionario recorriendo el centro de detención de Ashdod donde se hallaban los integrantes de la Flotilla Global Sumud. En la grabación, el ministro se dirige a los detenidos, quienes estaban sentados en el suelo, con manos atadas y cabezas bajas.

"Bienvenidos a Israel, nosotros somos los dueños de casa", resaltó el político.

Según el portal de la agencia EFE, esta conducta ha sido calificada por autoridades de España, Francia e Italia como un acto indigno e inhumano. La difusión del material provocó que varios países convocaran a sus respectivos embajadores para expresar su total rechazo.

🇮🇱🇵🇸 El ministro israelí Itamar Ben-Gvir ha desatado una enorme polémica internacional tras difundirse varios vídeos suyos burlándose y acosando a activistas de la flotilla rumbo a Gaza detenidos por Israel en el puerto de Ashdod.



Ben-Gvir obliga a una activista a bajar la... pic.twitter.com/xl0fBLLYn1 — Alternativo Digital (@AlternativoDig) May 21, 2026

La comunidad internacional ha enfatizado que este tipo de registros audiovisuales viola los protocolos básicos de trato humanitario. La indignación escaló rápidamente en las cancillerías europeas, donde se cuestiona la falta de respeto hacia activistas que realizaban una misión humanitaria hacia Gaza.

Consecuencias internas y crisis diplomática

La situación ha escalado tanto que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, se pronunció públicamente para criticar la actitud de su colega. Según la misma fuente, estas acciones perjudican gravemente la imagen internacional del país, calificándolas como inapropiadas para su gobierno.

La crisis diplomática se agudiza mientras diversos líderes internacionales exigen explicaciones claras sobre el trato recibido por los activistas en Ashdod. La tensión política continúa aumentando en Israel, donde el comportamiento de Itamar Ben-Gvir es cuestionado por sectores que defienden una postura diplomática distinta.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, condenó categóricamente las acciones del ministro israelí, calificando las imágenes como inaceptables. Sánchez advirtió que no tolerará el maltrato a ciudadanos españoles y anunció que impulsará sanciones a escala europea para responder ante estos hechos.

Las imágenes del ministro israelí Ben Gvir humillando a los miembros de la flotilla internacional en apoyo a Gaza son inaceptables.



No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos. En septiembre anuncié la prohibición de acceso al territorio nacional de este miembro... — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 20, 2026

La diplomacia israelí afronta ahora un desafío complejo para restablecer la confianza con sus socios estratégicos. La persistencia de este tipo de declaraciones genera desconfianza en los foros globales, complicando la gestión de futuros acuerdos humanitarios en zonas bajo conflictos de alta intensidad.

Este incidente con Itamar Ben-Gvir y la Flotilla Global Sumud subraya una profunda división sobre el trato a detenidos. La condena mundial por el trato indigno en Ashdod refleja la fragilidad diplomática y el impacto de las acciones del ministro en la política internacional.