Minsa ALERTA que aproximadamente 150 mil niños menores de 5 años tienen EXCESO de peso

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Ministerio de Salud del Perú encendió las alertas tras revelar que 149 622 niñas y niños menores de 5 años fueron diagnosticados con exceso de peso durante el año pasado. La cifra evidencia un crecimiento sostenido de casos de sobrepeso y obesidad infantil en el país, una problemática que preocupa cada vez más a las autoridades sanitarias.

Cifras alarmantes en esta población

El estudio fue elaborado por el Instituto Nacional de Salud (INS), a través del Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN), luego de evaluar a más de 1 millón 718 mil menores mediante el Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN-HIS).

Según el informe, el porcentaje de niños menores de cinco años con exceso de peso pasó de 8.2 % en 2024, equivalente a 147 573 casos, a 8.6 % en 2025, alcanzando los 149 622 diagnósticos. Aunque el incremento parece pequeño en porcentaje, representa miles de menores afectados por problemas de salud relacionados con una mala alimentación y hábitos poco saludables.

Riesgos del exceso de peso en niños

Especialistas del INS advirtieron que el sobrepeso y la obesidad infantil pueden desencadenar graves consecuencias físicas y emocionales desde edades tempranas. Entre los principales riesgos destacan la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y alteraciones metabólicas.

Además, el exceso de peso también puede afectar la autoestima, generar problemas emocionales y perjudicar el desarrollo físico y el rendimiento escolar de los menores.

"El impacto no solo es inmediato, sino que también puede extenderse hasta la adultez si no se toman medidas preventivas a tiempo", alertaron los expertos del CENAN.

Minsa: cerca de 150 000 niñas y niños menores de 5 años fueron diagnosticados con exceso de peso



Especialistas advierten que el sobrepeso y la obesidad infantil aumentan el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y baja autoestima.



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Minsa pide reforzar hábitos saludables en casa

Ante este panorama, el Minsa reiteró la importancia de promover hábitos saludables desde la infancia. Entre las principales recomendaciones figuran mantener una alimentación balanceada, reducir el consumo de productos ultraprocesados y fomentar la actividad física diaria.

Asimismo, el sector salud viene impulsando intervenciones diferenciadas según cada región del país, fortaleciendo la vigilancia nutricional y la atención especializada para prevenir el avance de la obesidad infantil.

Las autoridades también resaltaron el rol clave de las familias y las escuelas en la formación de estilos de vida saludables, especialmente en un contexto donde el consumo de comida rápida y bebidas azucaradas continúa creciendo entre los menores.

Con este análisis, el Minsa busca generar evidencia científica que permita orientar políticas públicas enfocadas en proteger la salud y el bienestar de las futuras generaciones peruanas.