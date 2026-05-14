Fenómeno mundial de El Niño se consolidará entre mayo y junio hasta 2027, advierte Senamhi

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fenómeno de El Niño se encuentra en proceso de consolidación tanto en el Perú como a nivel global. Así lo confirmó la ingeniera Grinia Ávalos, directora de Meteorología del Senamhi, quien en diálogo con Exitosa advirtió que el evento iniciará entre mayo y junio de este año y se prolongará hasta 2027.

La especialista explicó que este escenario se suma al Niño Costero ya presente en las costas peruanas, lo que anticipa impactos considerables en el clima nacional y mundial.

Consolidación del evento climático

Ávalos señaló que la probabilidad de un calentamiento en el Pacífico aumenta y se va consolidando, con pronósticos que sugieren una intensidad de moderada a fuerte.

Aclaró que la denominación "Super Niño" no es oficial, aunque se utiliza para remarcar la magnitud de eventos excepcionales. Según indicó, recién en junio se podrá determinar con mayor certeza si el fenómeno alcanzará una intensidad fuerte o se mantendrá en niveles moderados, pero lo que sí está confirmado es que habrá un calentamiento sostenido.

Impactos inmediatos

El primer efecto a nivel continental será una primavera más seca de lo normal, especialmente en la sierra sur oriental (Cusco, Puno y Apurímac) y parte de la selva sur. Este escenario, advirtió Ávalos, puede incrementar el riesgo de incendios forestales y su rápida propagación, por lo que recomendó adoptar medidas preventivas desde ahora.

En la costa norte, por ejemplo, señaló que las temperaturas ya muestran anomalías: en Piura se registran hasta 31 °C cuando lo habitual es 28 o 29 °C, mientras que en San Martín se alcanzan los 40 °C, un valor que antes se presentaba cada 20 o 30 años y que ahora se repite con mayor frecuencia, reflejando el impacto del calentamiento global.

El Niño is likely to emerge soon (82% chance in May-July 2026) and continue through Northern Hemisphere winter 2026-27 (96% chance in December 2026 - February 2027). An #ElNino Watch remains in effect. #ENSO https://t.co/5zlzaZ0D9Z pic.twitter.com/iIomWfkCco — NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) May 14, 2026

El diagnóstico del Centro de Predicción Climática de la NOAA respalda estas proyecciones: existe un 82% de probabilidad de que El Niño se forme entre mayo y julio y un 96% de que persista hasta el invierno boreal 2026-27. Aunque la intensidad máxima aún presenta incertidumbre, los modelos climáticos muestran un calentamiento subsuperficial sostenido en el Pacífico ecuatorial.

Por su parte, otros informes advierten que este evento podría ser uno de los más intensos desde 1950, comparable con los de 1972-73, 1982-83, 1997-98 y 2015-16. Incluso si no alcanza la categoría de "super", se prevé que tendrá impactos significativos en el clima global, desde sequías y olas de calor hasta alteraciones en los patrones de huracanes.

La confirmación de Senamhi y los diagnósticos internacionales coinciden en que El Niño se consolidará en las próximas semanas y se prolongará hasta 2027. Aunque la magnitud exacta aún está por definirse, los efectos ya se sienten en el Perú y en otras regiones del planeta.

El reto inmediato será implementar medidas de prevención frente a incendios, sequías y anomalías térmicas, mientras la comunidad científica advierte que este fenómeno, combinado con el calentamiento global, podría convertir a 2026 y 2027 en los años más cálidos jamás registrados.