Keiko Fujimori toma "con prudencia" reciente encuesta que le da ligera ventaja sobre Roberto Sánchez: "Todavía estamos en un empate"

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras anunciarse los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se han comenzado a efectuar encuestas en las que ambos candidatos estarían muy parejos. Por esta razón, la lideresa de Fuerza Popular dio su opinión sobre estas informaciones.

Keiko Fujimori habla sobre encuesta

A pocas semanas de la segunda vuelta electoral, la empresa Ipsos Perú realizó un estudio que revelaría una distancia de 4% en el que Keiko Fujimori estaría liderando y se posicionaría como primera opción de voto ante Roberto Sánchez.

Esta data, respondería a un cambio que disminuye por una caída en el apoyo al candidato de Juntos por el Perú. Dicha cifra reflejaría que Roberto Sánchez pierde terreno en todos las ubicaciones geográficos analizados a semanas de las próximas elecciones.

Luego de conocerse esta información, en un diálogo con Exitosa, la candidata de Fuerza Popular se mostró con una actitud tranquila y directa al dar su opinión sobre estos resultados que la favorecerían. Incluso, argumentó que esto para ella representa un empate en la actual contienda electoral.

Keiko Fujimori se muestra calmada ante las recientes informaciones reveladas

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre los resultados de la última encuesta electoral y señaló que los sondeos deben ser tomados "con prudencia", al considerar que reflejan solo "fotos del momento".

"Todas las encuestas siempre las analizamos con prudencia. Estamos todavía prácticamente en un empate", declaró la excandidata presidencial al referirse al panorama electoral.

En ese contexto, Fujimori anunció el inicio de una campaña nacional orientada a reforzar la participación ciudadana en el proceso electoral, iniciativa que según afirmó marca una diferencia respecto a sus campañas anteriores.

"Nosotros ayer hemos anunciado una campaña muy importante que hace la gran diferencia en mis campañas anteriores. Estamos haciendo un llamado, una cruzada para que todos los ciudadanos puedan participar como personeros a nivel nacional", sostuvo.

La dirigente indicó que el objetivo es convocar a voluntarios para que participen como personeros en las mesas de votación a nivel nacional y contribuyan a la fiscalización del proceso electoral.

Dicha propuesta se tomaría como una opción frente a las denuncias por la falta de transparencia del proceso ejecutado en la primera vuelta electoral este año en el que se presentaron diferentes irregularidades que llevaron a que las instituciones correspondientes realicen análisis y se prevenga en los próximos comicios electorales.