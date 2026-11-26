26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Google continúa ampliando sus herramientas para mejorar la presencia digital de los creadores de contenido y las organizaciones. Esta vez, la compañía habilitó los denominados Perfiles de Búsqueda, una función que permite reunir en un solo espacio los enlaces, las redes sociales y las publicaciones recientes de una persona o marca.

¿Cuáles son los requisitos para crear un Perfil de Búsqueda?

La herramienta está dirigida principalmente a creadores, editores y medios de comunicación que mantienen una presencia activa en internet. De esta manera, cuando alguien busque su nombre o identificador en Google, podrá encontrar un espacio con información sobre su actividad digital y acceder directamente a sus diferentes plataformas.

Sin embargo, no todos los usuarios pueden solicitar esta opción. La compañía estableció requisitos relacionados con la cantidad de seguidores, la edad del titular y el cumplimiento de sus políticas de contenido.

Para acceder a esta herramienta, el primer requisito es contar con una cuenta pública que tenga al menos 10.000 seguidores o suscriptores en una de las plataformas compatibles: YouTube, Instagram, X o TikTok.

Es importante precisar que las audiencias de diferentes redes sociales no se pueden sumar para alcanzar esta cifra. Es decir, el usuario debe cumplir el mínimo establecido en una sola plataforma.

Además, el titular debe tener 18 años o más y publicar contenido que respete las políticas de Google. La función está pensada para personas y organizaciones con una presencia digital consolidada, por lo que no constituye un espacio de administración de información personal disponible para cualquier usuario.

Una misma cuenta de Google también puede gestionar hasta 10 perfiles independientes, destinados a diferentes marcas o identidades, como una cuenta personal y un pódcast.

¿Cómo crear y personalizar el perfil en Google?

El procedimiento comienza ingresando a la página oficial https://profile.google.com/claim, donde se debe iniciar sesión con la cuenta de Google que administrará el perfil. Si el usuario tiene un canal de YouTube, se recomienda utilizar la misma cuenta o una desde la que tenga permisos de administrador.

Posteriormente, deberá conectar al menos una cuenta de las redes sociales compatibles que cumpla con los 10.000 seguidores. Google verificará si ya existe un perfil generado automáticamente que todavía no haya sido reclamado.

Si aparece uno, el usuario podrá revisar la información y solicitar su administración. De lo contrario, podrá continuar con la creación y añadir otras redes sociales de manera opcional.

Una vez habilitado, el perfil permitirá actualizar la biografía, incorporar enlaces a páginas web y organizar publicaciones para destacar el contenido más importante. También podrá aparecer en los resultados del buscador, en Google Discover y dentro del panel de información del titular.

Los Perfiles de Búsqueda representan una alternativa para que creadores y medios organicen su presencia digital y faciliten el acceso de sus audiencias a diferentes plataformas. No obstante, cumplir los requisitos no garantiza por sí solo una mayor visibilidad, pues Google precisa que crear este perfil no mejora directamente el posicionamiento de los contenidos en sus resultados de búsqueda.