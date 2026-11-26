26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada de lluvias intensas por el fenómeno El Niño, el Ministerio de Vivienda brindó recomendaciones para proteger los techos de las viviendas y prevenir daños en su infraestructura. Entre las principales medidas destacan contar con una inclinación adecuada, instalar sistemas de drenaje y aplicar pintura impermeabilizante para evitar filtraciones.

Ministerio de Vivienda brinda recomendaciones para proteger los techos de lluvias

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, visitó las instalaciones del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), ubicado en San Borja, donde se dieron a conocer algunas alternativas para reforzar las viviendas frente a las precipitaciones.

Durante la actividad, se explicó que uno de los principales problemas que pueden presentar las viviendas durante la temporada de lluvias es la acumulación de agua en los techos. Esta situación puede generar filtraciones, deteriorar los materiales de construcción e incluso comprometer la estabilidad de algunas estructuras.

Por ello, una de las primeras recomendaciones es verificar que los techos tengan una inclinación adecuada , de manera que el agua pueda escurrir y no permanezca acumulada. Asimismo, se aconseja implementar un sistema de drenaje mediante tubos que permitan recoger y conducir las precipitaciones hacia la red pluvial.

Otra medida importante es revisar periódicamente la estructura de soporte del techo. En el caso de las viviendas que cuentan con vigas de madera, se debe comprobar su estado de conservación para identificar posibles daños y prevenir riesgos ante el incremento de las lluvias.

✅ ¡Impulsamos la formación de jóvenes como profesionales técnicos en construcción y saneamiento! 👷💧 📌 El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, visitó las instalaciones del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (@sencicoperu), en San Borja. 📌 Acompañado por el viceministro de Construcción y Saneamiento, Carlos Lezameta, y el presidente de Sencico, Víctor Alarcón, recorrió los talleres donde se capacitan más de 6,000 alumnos por semestre. 📌 Asimismo, ante los medios de comunicación, el ministro Arnillas anunció que el próximo 4 de diciembre Sencico realizará una jornada de puertas abiertas (Open Day), en la que la ciudadanía podrá conocer alternativas para mejorar y proteger los techos de sus viviendas ante las lluvias. 📰 Nota de prensa: https://t.co/wL7gzM9INZ November 26, 2026

¿Cómo impermeabilizar los techos de cemento?

El Ministerio de Vivienda también explicó el procedimiento para proteger los techos de cemento mediante la aplicación de pintura impermeable elaborada con resina, un producto que ayuda a reducir la filtración del agua.

Para realizar este trabajo, primero se debe acondicionar la superficie utilizando una espátula o un disco de copa. Posteriormente, es necesario efectuar una limpieza integral mediante un baldeado y dejar transcurrir 24 horas para que la zona se encuentre en condiciones de recibir el tratamiento.

Luego, se deben identificar las imperfecciones que puedan haber quedado en la superficie, como grietas o pequeñas fisuras, y cubrirlas con la pintura específica. Este producto debe diluirse con aproximadamente un 10 % de agua para facilitar su penetración en los poros del cemento.

Finalmente, ante la presencia de lluvias intensas, el Ministerio de Vivienda brindó recomendaciones para los techos, de modo que, la población pueda tomar medidas y evitar la filtración del agua dentro de las casas.