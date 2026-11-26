26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote enfrenta una alta demanda de pacientes con dengue, situación que ha desbordado su capacidad de atención. Ante la falta de espacio, el establecimiento tuvo que habilitar una carpa para recibir a los afectados.

Hospital de Chimbote desbordado por casos de dengue

Como parte de su diálogo con Exitosa, el doctor Leandro Pérez, presidente del Cuerpo Médico del recinto alertó sobre las dificultades que atraviesa el hospital debido al incremento de pacientes que requieren atención especializada, principalmente aquellos derivados de otros establecimientos de salud por presentar cuadros delicados.

Asimismo, indicó que el centro hospitalario es el único que cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la zona sur de la región, por lo que concentra los casos más graves.

"Somos el único hospital que tiene UCI en la sur región del Pacífico (...) todos los pacientes tienen que ser derivados a nuestra zona. En este momento hemos tenido que habilitar una carpa para poder dar atención a los pacientes", manifestó.

Hospital de Chimbote tiene todas las camas UCI ocupadas

También expresó su preocupación por la situación de la unidad de cuidados intensivos, que dispone de nueve camas, aunque solo seis se encuentran operativas. Precisó que las otras tres requieren estar conectadas permanentemente a la corriente eléctrica para funcionar, lo que representa un riesgo ante eventuales fallas en el suministro.

El representante del Cuerpo Médico señaló que actualmente todas las camas UCI están ocupadas , sin disponibilidad para recibir nuevos pacientes que necesiten atención crítica. Esta situación dificulta la respuesta del hospital frente a la emergencia sanitaria y aumenta la preocupación por la capacidad de atender complicaciones graves derivadas del dengue.

Médico denuncia falta de apoyo del Minsa

En sus declaraciones a Exitosa, el doctor Leandro Pérez denunció la falta de apoyo del Ministerio de Salud (Minsa) frente al aumento de casos de dengue y cuestionó las condiciones en las que deben trabajar los profesionales sanitarios.

Incluso, alertó que la falta de infraestructura, la limitada disponibilidad de camas y la creciente demanda de pacientes comprometen la capacidad de respuesta del hospital, por lo que pidió atención ante la situación que atraviesa el establecimiento de Chimbote.

Finalmente, la habilitación de una carpa evidencia la presión que soporta el Hospital de Chimbote a causa del dengue, mientras los pacientes más delicados continúan siendo derivados a un establecimiento que ya tiene su capacidad de cuidados intensivos completamente ocupada.