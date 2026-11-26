26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El acceso al gas natural en el Perú debe extenderse más allá de la costa y alcanzar a las poblaciones de la sierra y la selva. Así lo sostuvo Martín Mejía, director general de Cálidda, quien aseguró que su empresa trabajará con las autoridades para ampliar las redes de distribución y facilitar que más familias y negocios puedan acceder a este recurso energético.

En diálogo con Exitosa, el representante destacó especialmente la situación de Quillabamba, en la provincia cusqueña de La Convención, y afirmó que esta localidad tendrá prioridad en los planes de expansión. Asimismo, manifestó su disposición de coordinar con la gobernadora electa Verónika Mendoza para impulsar la llegada del servicio.

Quillabamba tendría gas natural en dos o tres años

Al ser consultado sobre los cuestionamientos de la gobernadora electa, Verónika Mendoza, respecto a los compromisos asumidos para la masificación del gas, Mejía aseguró que el trabajo en Cusco no se limitará a lo establecido en la adenda del proyecto.

"Por supuesto, y nosotros vamos a trabajar con la gobernadora, por supuesto, porque vamos a trabajar para que su región tenga gas natural y vamos a trabajar mucho con ella, ¿sí? Yo creo que va a ser muy beneficioso para los cusqueños tener gas natural ", declaró.

Como ejemplo, mencionó la experiencia de Cálidda en Lima, donde, según indicó, la empresa superó ampliamente su compromiso inicial de conexiones.

"Nosotros en Lima teníamos un compromiso de 70.000 conexiones, hemos hecho 2.100.000 y en Quillabamba, eso te lo puedo afirmar, una vez que esté la planta, yo no voy a parar de hacer redes, no las voy a hacer en 10 años, como se dice, las voy a hacer en 2, 3 años. Quillabamba lo voy a terminar primero, lo voy a hacer rápido, esa gente es de donde sale el gas natural, es la capital de La Convención y se merece hace muchos años tener gas natural y vamos a trabajar fuertemente para que esta población de Quillabamba tenga gas natural", afirmó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Martín Mejía, director general de Cálidda, respondió a los cuestionamientos de la gobernadora electa de Cusco, Verónika Mendoza, y aseguró que buscarán trabajar de manera coordinada con su futura gestión para impulsar el acceso al gas natural en la región. Asimismo, destacó los beneficios que este recurso representaría para la población cusqueña. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 26, 2026

Cálidda respalda el SITGAS y busca ampliar la distribución

Mejía también se pronunció sobre el Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur (SITGAS), proyecto cuya ejecución ha sido reclamada durante años por la población cusqueña. Al respecto, expresó su respaldo a la construcción de un ducto que permita transportar el recurso energético hacia esta parte del país.

"El SITGAS es un proyecto que los cusqueños reclaman, reclaman hace muchos años, se han caído por los temas que ya conocemos, muchos procesos, se construyó una parte, hoy día está eso en litigio, pero nosotros apoyamos totalmente el tema de que haya un ducto que nos deje el gas", manifestó.

No obstante, aclaró que la expansión de las redes de distribución puede continuar independientemente del mecanismo utilizado para transportar el gas.

"Eso no cambia nada, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a atender las tuberías en las calles y si nosotros recibimos el gas por tubo o por transporte, por sistema de transporte, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar los camiones directamente", explicó.

El ejecutivo también sostuvo que el gas natural debe beneficiar a más sectores económicos y no únicamente a los hogares.

"Nuestra sierra peruana, nuestra selva, necesita también gozar de este beneficio para también proponer una verdadera descentralización con energía barata en las regiones", señaló.

Cálidda plantea ampliar su presencia en Cusco y priorizar a Quillabamba mediante la instalación de redes de distribución, además de respaldar el desarrollo del SITGAS. Los plazos anunciados por Mejía y la coordinación con las autoridades regionales serán claves para determinar cómo avanzará la masificación del gas natural en el sur del país.