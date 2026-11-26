26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Marina de Guerra del Perú instaló una base móvil en Chosica, al este de Lima, para responder a posibles emergencias vinculadas al fenómeno El Niño. El Ministerio de Defensa informó que la medida busca tener personal naval cerca de las zonas expuestas a lluvias intensas, huaicos e inundaciones.

Una base para 107 efectivos

La Comandancia General de Operaciones del Pacífico dispuso el despliegue de la Base Modular Móvil "Blanca", que funcionará en las instalaciones del Club Ricardo Palma. Tiene 11 albergues, seis módulos y tres contenedores especializados.

La base cuenta con un puesto de comando para planificar y conducir las operaciones, y con una enfermería para brindar atención médica inicial. También tiene comedor, cocina industrial y almacenes. A esto se suman servicios higiénicos y sistemas de generación eléctrica y conservación de alimentos.

Preparan una respuesta anticipada

Con estas condiciones logísticas, el personal podrá realizar labores de asistencia humanitaria y apoyar a la población ante eventuales emergencias. La Marina, a través de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico y la Fuerza de Infantería de Marina, busca fortalecer su presencia en zonas vulnerables y anticiparse con personal, infraestructura y logística.

La instalación se enmarca en las acciones de preparación y respuesta ante los posibles efectos de El Niño. Chosica, en la cuenca del río Rímac, suele ser una de las localidades más afectadas por huaicos en Lima durante la temporada de lluvias.

Club Ricardo Palma de la Marina de Guerra

Mensaje desde el sector Defensa

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, destacó la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas. El Ejército está preparado para atender emergencias las 24 horas. Con la base de Chosica, la Marina refuerza su presencia en una zona donde las emergencias por lluvias pueden requerir una respuesta inmediata. La medida se suma a las acciones del Estado para prepararse ante El Niño, mientras varias regiones del norte ya adelantaron el fin del año escolar por el mismo riesgo.