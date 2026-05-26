Gremios de transporte de carga y de pasajeros irán a un paro el 2 de junio si el Gobierno no atiende sus demandas

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Representantes de los gremios de transporte público, interprovincial y de carga pesada, anunciaron el inicio de un paro indefinido a partir del próximo 2 de junio, si es que el Gobierno no asume sus compromisos relacionados, principalmente, al alza de combustibles.

En una conferencia de prensa ofrecida este martes 26 de mayo, los dirigentes del sector hicieron hincapié a un acta que fue suscrita el pasado 14 de abril, la cual a la fecha no tiene respuesta por parte del Poder Ejecutivo, ni de los organismos que también fueron parte del acuerdo.

Cuestionan incumplimiento del Gobierno

El representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, cuestionó que a la fecha el Gobierno no haya promulgado los decretos de urgencia que les fueron prometidos, a pesar de que el acta cuenta con la firma de la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, así como, los representantes del Osinergmin y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

En esa misma línea, en representación de los transportistas de carga, Giovanni Díaz, sostuvo que su sector agrupa a 245 000 empresas a nivel nacional, de las cuales, el 90 % utiliza el diésel, pero actualmente están padeciendo un sobrecosto del 70 % a consecuencia de la concertación de precios de seis operadores de combustible.

Esta situación ha ocasionado que el costo operativo se destine al combustible. Como parte de las peticiones al Gobierno para salvaguardar al sector, solicitaron un subsidio económico; no obstante, pese a haber sido aprobada en acta, hasta el momento no ha sido materializada por la administración de José María Balcázar.

"Definitivamente nos vemos obligados o nos vimos obligados a pedirle al Estado a que haga algo y ese algo significa un subsidio, llegando a un acuerdo de S/ 4 por mes por dos meses consecutivos. A pesar de ello, a pesar del acta, hasta el momento estamos finales de mayo y se supone que el subsidio era para los meses de mayo y junio y no hemos tenido ninguna respuesta a la fecha", indicó a Exitosa.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Gremios de transporte de carga pesada y pasajeros anunciaron un paro nacional para el próximo 2 de junio. La medida sería acatada si el Gobierno no atiende el pedido de subsidios y otras demandas relacionadas con el alza de combustibles y costos... pic.twitter.com/wTOMkSfSef — Exitosa Noticias (@exitosape) May 26, 2026

Decreto de urgencia sería la solución que evitaría llevarlos a la quiebra

La grave situación que atraviesa el transporte de carga, así como los demás sectores, podría llevarlos a la quiebra, si el Gobierno no cumple con su palabra y les hace efectivo el subsidio prometido para continuar con sus operaciones.

"De no darse el decreto de urgencia, nuestros gremios regionales están preparando ir a una paralización que se iniciaría el 2 de junio a las 00:00 horas y continuaría hasta que el Ejecutivo cumpla con el acuerdo asumido", señaló Luis Marcos.

Es importante recordar que, por esta misma problemática, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, señaló en Exitosa el 19 de mayo último, que el MTC se encargará de habilitar el mencionado subsidio en favor de los transportistas; sin embargo, hasta el 26 de mayo, el anuncio no ha sido oficializado en el Diario Oficial El Peruano.

"El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está a cargo de esta habilitación. Hemos venido trabajando con ellos y hemos acordado que se va presentar como una norma de urgencia para que sea atendida lo más pronto posible. Serán usados los recursos del MTC", indicó.

Desde el sector transporte esperan que se haga realidad la norma, de lo contrario asumirán la medida radical, en la semana de la segunda vuelta presidencial.