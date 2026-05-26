PNP fortalece su sistema implementando Banco de ADN contra delincuentes

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras conocerse los avances tecnológicos y científicos, la Policía Nacional del Perú realiza una importante evolución y presenta el nuevo laboratorio de ADN que fortalece investigaciones criminales en el país.

Luego de la promulgación de la ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos, el laboratorio de ADN de la dirección de criminalística de la Policía Nacional del Perú asume un nuevo desafío, poner la genética forense al servicio de la justicia y la seguridad ciudadana

¿De qué manera funciona esta nueva implementación?

Por medio del área de preparación de reactivos, se usará una herramienta que permitirá obtener, procesar, almacenar y comparar perfiles genéticos humanos con fines exclusivos de identificación con la finalidad de fortalecer las investigaciones policiales, fiscales y penales en el país.

Asimismo, este sistema recibe gran relevancia en la búsqueda de personas desaparecidas, el análisis de evidencias biológicas y el fortalecimiento del trabajo pericial con sustento técnico y especializado.

Como parte de la implementación, se ha adaptado una nueva infraestructura y la presencia de personal especializado que tienen conocimiento en como manejar cada una de las herramientas que buscan reconocer nuevos perfiles genéticos para guardarlos y se cree un precedente en nuevos casos que puedan estar implicados.

👮🏻‍♂️🧬 La #PNP presentó el nuevo laboratorio de ADN que permitirá fortalecer las investigaciones criminales en el país.



Con la creación del Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos, esta tecnología contribuirá a mejorar la capacidad del Estado para investigar delitos, reducir... pic.twitter.com/OUePTlhPaI — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 25, 2026

La implementación de este sistema busca mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a delitos como extorsión, sicariato y homicidios, además de reducir los niveles de impunidad y acelerar los procesos judiciales de cada uno de los presuntos delincuentes.

El nuevo laboratorio cuenta con equipos automatizados capaces de extraer información genética de muestras de sangre, cabello o hisopado bucal. Dicha tecnología permite procesar hasta 13 muestras biológicas de manera simultánea.

¿Quiénes deberán someterse a este tipo de pruebas?

De acuerdo con la Ley N.º 32595, toda persona investigada o imputada por la presunta comisión de un delito deberá someterse obligatoriamente a la prueba de ADN para que se registren sus datos en el sistema. En cambio, las víctimas de delitos, personas desaparecidas y sus familiares podrán realizarse este procedimiento únicamente con su consentimiento.

Asimismo, las pruebas se aplicarán a personas investigadas, imputadas en procesos penales o internas en establecimientos penitenciarios. Para que, luego la información genética sea almacenada en el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos y sirva en el reconocimiento.

Finalmente, el uso de la tecnología y la ciencia de la PNP en favor de la sociedad por medio del Banco de ADN crea un precedente en la delincuencia que forma parte de una gran problemática en el país.