Tensión en Pucallpa: estudiantes toman campus de la Universidad Nacional de Ucayali por reformas

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada de este martes, el campus de la Universidad Nacional de Ucayali amaneció bloqueado por un grupo de estudiantes . La medida de fuerza busca forzar una respuesta ante un pliego de 21 demandas, incluyendo la renovación total de sus autoridades universitarias y mayor eficiencia administrativa.

Demandas y el pliego de petitorios

Según el repre sentante de los estudiantes, la gestión actual ignora las necesidades básicas del alumnado desde hace dos años. Entre sus solicitudes, destacan la modernización de la biblioteca y el fortalecimiento de la investigación científica, servicios actualmente olvidados en la casa de estudios pucallpina.

Los alumnos también reclaman soluciones concretas contra el acoso sexual y el hostigamiento dentro del campus. Asimismo, exigen un presupuesto justo para residencias universitarias y ayudas económicas para estudiantes de zonas rurales, quienes enfrentan severas dificultades para culminar sus carreras profesionales en la región ucayalina.

El grupo de manifestantes también solicitó la simplificación de trámites burocráticos para obtener títulos. Actualmente, los egresados enfrentan demoras de hasta varios meses, lo que les impide ingresar al mercado laboral. Esta situación genera un profundo malestar entre quienes buscan finalizar sus metas académicas universitarias.

Además, los jóvenes denunciaron que los recursos económicos de la universidad no estarían llegando a los laboratorios ni aulas. Según los manifestantes, el dinero se pierde en procesos administrativos lentos y falta de gestión adecuada, lo cual perjudica el aprendizaje de miles de jóvenes matriculados.

Esta falta de atención a las necesidades estudiantiles ha generado una indignación creciente dentro del alumnado universitario. Por ello, exigen que la Contraloría realice una auditoría profunda sobre las cuentas de la institución para garantizar que cada sol sea bien invertido en sus necesidades.

Intervención de las autoridades regionales

La situación ha convocado a diversas instituciones para evitar posibles enfrentamientos en la zona. Según TV Perú, representantes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional supervisan la toma, manteniendo un clima de calma y vigilancia constante.

El personal encargado de estas entidades se encuentra monitoreando que la protesta no derive en actos violentos. Ante ello, los universitarios mantienen una posición firme, donde mantienen su intención por lograr mejoras estructurales y académicas que beneficien el desarrollo en su casa de estudios.

Los estudiantes garantizaron que la protesta se manera pacífica, rechazando todo acto delictivo. A su vez, insisten en que esta toma continuará hasta que las autoridades logren aceptar una mesa de diálogo que puedan abordar los distintos puntos.