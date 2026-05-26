MML instaló bloques de concreto en la Costa Verde ante denuncia de estacionamientos improvisados

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que la Costa Verde se ha convertido en una de las arterias más utilizadas de la capital, pero también se ha transformado un punto álgido de la ciudad. Por ejemplo, durante la realización de conciertos, el tráfico se vuelve insoportable por lo que los conductores tiene que esperar varios minutos para llegar a sus respectivos destinos.

Improvisan estacionamientos cerca a acantilado de la Costa Verde

A eso se le suma otro tipo de problemáticas como accidentes de tránsito por velocidad excesiva o como la que recientemente fue denunciada en redes sociales. El último fin de semana se llevó a cabo diversos shows musicales en los locales conocidos como Arena 1 y Costa 21 a la altura de San Miguel dejando unas imágenes que se volvieron viral.

Debido a la presencia de decenas de autos que eran propiedad de los asistentes, sujetos inescrupulosos aprovecharon la parte baja del acantilado en el distrito sanmiguelino para instalar un estacionamiento improvisado durante los conciertos.

Este hecho no solo representa una invasión del espacio público de la ciudad, sino que pone en riesgo a las personas que parquean sus autos en ese punto y al resto de unidades que transitan por el lugar. Este peligro ya había sido advertido por la Marina de Guerra del Perú, entidad que alertó sobre la vulnerabilidad ante la gran concentración de público y vehículos durante este tipo de espectáculos.

#EmergenciaVial | A través de @EmapeMML, intervenimos la #CostaVerde, ejecutando trabajos de reubicación y canalización de jerseys de concreto para optimizar el tránsito y reducir riesgos en la vía.



✅ Estas medidas clave permiten una movilidad más segura en zonas de alta... pic.twitter.com/qW3YlIHJ9d — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 26, 2026

MML instala bloques de concreto en la Costa Verde

Por suerte, la Municipalidad Metropolitana de Lima no pasó por alto este hecho por lo que intervino inmediatamente para tomar medidas urgentes. De acuerdo a lo que indicaron en redes sociales, personal de Emape realizó la instalaciones de decenas de bloques de cemento para cerca esta zona en San Miguel e impedir el paso de cualquier vehículo.

Según precisaron, la idea es garantizar la integridad de los limeños que circulan por esta vía rápida en dirección a distintas partes de la ciudad.

"A través de Emape, intervenimos la Costa Verde ejecutando trabajos de reubicación y canalización de jerseys de concreto para optimizar el tránsito y reducir riesgos en la vía. Estas medidas clave permiten una movilidad más segura en zonas de alta afluencia", indicó.

En resumen, la Municipalidad de Lima intervino la Costa Verde, a la altura de San Miguel, para instalar bloques de concreto e impedir que improvisen estacionamientos durante la realización de conciertos.