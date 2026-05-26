Retiro AFP: ¿Qué se sabe hasta el momento del próximo retiro?

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la reciente situación del país, el Congreso de la República propuso una medida que vaya en favor de la población. Dicha iniciativa contempla un próximo retiro de AFP.

Por medio del Proyecto de Ley N°1464, se dio a conocer la ley que propone el noveno retiro voluntario de hasta 4 UIT a los afiliados al sistema privado de pensiones AFP.

¿A cuánto equivalen 4 UIT?

El monto establecido que son 4 UIT representa en soles un equivalente aproximado a 21 400 soles. Así lo estableció el documento presentado en el Congreso ya que el retiro del dinero busca aliviar la economía de las familias peruanas dadas las condiciones que se viven en la actualidad como: recesión económica, inflación, inseguridad y cambios climáticos drásticos que afectan a la población.

La iniciativa presentada por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, integrante de Somos Perú forma parte del noveno proyecto legislativo asociado con un posible nuevo retiro de fondos de AFP durante el presente año.

Proyecto de ley presentado en la página web del Congreso de la República

Cronograma para el retiro AFP 2026

Pese a que la iniciativa aún no está aprobada, el retiro AFP 2026 se daría en dos partes.

Primera fase de pago: los usuarios podrán retirar hasta 2 UIT a los 30 días de presentar la solicitud.

Segunda fase de pago: los usuarios podrán realizar la operación del monto restante 30 días después del primer desembolso.

Parte de esta medida haría que, el desembolso total se daría en aproximadamente dos meses, es decir 60 días. Dicha iniciativa también establece que los usuarios afiliados tendrían 90 días calendario para solicitar el retiro después de la publicación del reglamento.

Dicho proyecto aún no recibe la aprobación por el Congreso, incluso, aún no es promulgado por el Poder Ejecutivo. Es decir, la propuesta debe pasar por una evaluación en las comisiones correspondientes antes de ser debatida en el Pleno del Parlamento.

Con esta iniciativa, se sumarían en total nueve proyectos de ley presentados en el Congreso que tienen como finalidad autorizar un próximo retiro extraordinario de fondos de AFP de hasta 4 UIT.

Finalmente, de darse el próximo retiro, la AFP seguiría fortaleciendo su sistema en favor de la población y las motivaciones por las cuales el actual Gobierno evalúa estas alternativas dadas la condiciones del territorio nacional y las problemáticas que lo rodean.