EsSalud refuerza acciones contra el sarampión con vacunación gratuita

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

A partir de la alerta sanitaria emitida por el gobierno, el Seguro Social de Salud (EsSalud) exhortó a los padres de familia y cuidadores para vacunar prioritariamente a los menores de edad contra el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede generar graves complicaciones en la salud.

"El sarampión no es una simple erupción cutánea, es un virus altamente contagioso y que un individuo puede infectar hasta 18 personas que no estén inmunizadas", señaló El Dr. Edwin Neciosup, vocero de EsSalud.

Afirmó que, ante la alerta sanitaria, se está desplegando brigadas en todo el país.

"Exhortamos a los padres a revisar los carnés de sus hijos; las vacunas son seguras, salvan vidas y están disponibles de manera gratuita en todas nuestras instalaciones", sostuvo el epidemiólogo.

Esta enfermedad comenzó a propagarse con fuerza en las regiones de Puno, Moquegua, Tacna y Lima. El Ministerio de Salud (Minsa) contabilizó más de 300 casos confirmados en las últimas semanas, lo que llevó a que se declare emergencia sanitaria en varias regiones del país.

La prevención es fundamental

Para proteger y prevenir la propagación del virus, sigue estas recomendaciones clave de EsSalud:

Vacunación oportuna : Asegúrate de que los niños reciban sus dosis de la vacuna contra el Sarampión, Paperas y Rubéola (SPR). Los adolescentes y adultos que no hayan sido vacunados o no hayan pasado por la enfermedad deben aplicarse la vacuna doble viral .

: Asegúrate de que los niños reciban sus dosis de la vacuna contra el Los que o no hayan pasado por la enfermedad deben aplicarse la . Higiene constante : Lávate las manos con agua y jabón de forma frecuente.

: Lávate las manos con agua y jabón de forma frecuente. Etiqueta respiratoria : Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo o con el antebrazo al momento de toser o estornudar.

: Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo o con el antebrazo al momento de toser o estornudar. Evitar aglomeraciones: Mantente alejado del contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios o que estén enfermas.

Identifica la enfermedad a tiempo

El sarampión es una enfermedad altamente peligrosa: se transmite fácilmente a través de gotas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar.

Ante ello, Neciosup exhortó a la población a estar alerta ante la aparición de fiebre alta, tos persistente, secreción nasal, ojos rojos y llorosos, manchas blancas en el rostro y erupciones cutáneas (de tono rojo) que inician en la cara y se extienden al resto del cuerpo.

Esta enfermedad incluso puede desencadenar cuadros graves como neumonía, ceguera, inflamación cerebral e incluso la muerte, especialmente en niños no vacunados y personas con el sistema inmunológico debilitado.

Para acceder a las vacunas, puedes acercarte a cualquier centro de atención de EsSalud portando tu documento nacional de identidad (DNI) y el carné de vacunación, las cuales son totalmente gratis.

Finalmente, EsSalud reafirma su compromiso con la prevención y la salud infantil, recordando que la vacunación protege el futuro del país.