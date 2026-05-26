Bad Bunny se une a la película Toy Story 5: Todo sobre su nuevo personaje

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La famosa franquicia de Pixar regresa con una apuesta renovada que integra a celebridades del mundo de la música en su elenco. Bad Bunny formará parte del equipo de voces en la nueva entrega, dando vida a un juguete peculiar en esta esperada secuela cinematográfica.

El rol del cantante en la historia

Según el clip difundido en las redes de la casa productora, el cantante puertorriqueño interpretará a un personaje llamado "Pizza with Sunglasses", una pieza descrita por los realizadores como un juguete "misterioso y cool" que vive en un cobertizo abandonado junto a otros juguetes olvidados del jardín trasero de la casa.

Bad Bunny se unió al elenco de voces de Toy Story 5, la nueva entrega de la franquicia de Pixar que llegará a los cines de América Latina el próximo 18 de junio, buscando que antiguos seguidores de la franquicia vean a sus personajes favoritos de regreso.

Este nuevo personaje representa un giro interesante para la narrativa, ya que interactúa con un grupo de figuras que habían sido dejadas de lado. Los guionistas han destacado que su personalidad aporta una cuota de frescura necesaria para este nuevo capítulo de la saga.

La participación del artista se reveló junto al tráiler final, donde también se anunció la presencia de figuras estelares. Ambos actores se integran a un reparto legendario compuesto por Tom Hanks y Tim Allen, quienes vuelven para dar vida a los icónicos protagonistas principales.

Tecnología y nuevos retos animados

La trama de la quinta entrega explora cómo los dispositivos modernos afectan la convivencia de los personajes. El conflicto principal surge con la llegada de Lilypad, una tablet con forma de rana que pondrá a prueba la paciencia de Jessie y los demás.

La codirectora Kenna Harris explicó que la película busca reflejar la realidad actual donde los dispositivos son parte de nuestra vida cotidiana, enfrentando a los juguetes clásicos con la tecnología que los niños utilizan hoy para jugar o entretenerse en sus casas diariamente.

El músico es seguidor de la franquicia.

El guion también profundiza en el sentimiento de reemplazo que experimentan los personajes ante la tecnología. Esta dinámica obliga a los protagonistas a adaptarse a un entorno donde el entretenimiento digital parece haber ganado terreno frente a los tradicionales muñecos de plástico de siempre.

La película promete ser una experiencia emotiva que conecta generaciones, manteniendo la esencia de la saga mientras introduce temas contemporáneos. La expectativa es alta para ver cómo Bad Bunny se une a Toy Story 5 este año en todas las salas de cine.