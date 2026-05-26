Selección Peruana inició entrenamientos con jugadores del exterior pensando en Haití y España

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana ya inició los trabajos de preparación para lo que serán los amistosos del mes de junio ante Haití y España por fecha FIFA. Con solo un grupo reducido de futbolistas, Mano Menezes comenzó los entrenamientos a pesar de que aún no anunció su convocatoria para ambos encuentros.

Iniciaron los trabajos de la Selección Peruana para amistosos

A través de las redes sociales de la Bicolor, se dio a conocer que Marcos López, Adrián Ugarriza, Pedro Gallese y Alfonso Barco formaron parte de este pequeño plantel que entrenó en el gimnasio de la Villa Deportiva Nacional a la espera del resto de sus compañeros.

De acuerdo a la información obtenida por Exitosa Deportes, el llamado de Mano Menezes a la Selección Peruana se realizará el domingo 31 de mayo por la noche luego de culminar la última fecha del Torneo Apertura.

Ahí se conocerá a los convocados de la Liga 1 y de los futbolistas que militan en el exteriores para estos nuevos amistosos del mes de junio. En primer lugar, el combinado patrio se medirá el viernes 5 de junio a las 19:00 horas ante Haití en la ciudad de Miami en Estados Unidos.

Solo unos días después, específicamente el lunes 8 del mismo mes, los dirigidos por Mano Menezes chocarán ante uno de los favoritos para convertirse en campeón del Mundo: España en la ciudad de Puebla en México.

Eliminatorias se jugarán en la altura

Pensando en las próximas Eliminatorias, el DT del equipo todos, junto a una comitiva de la FPF, visitó diferentes estadios del interior del país para evaluar la chance de jugar en ciudades de altura. Finalmente, solo unas semanas después, el propio estratega brasileño confirmó este hecho asegurando que inscribirán un total de cuatro sede ante Conmebol para las próximas Clasificatorias.

"Creo que tenemos los datos suficientes para hacer lo que pensamos hacer. Estamos contentos con nuestro viaje. Está claro, nosotros vamos a jugar en la altura, está confirmado. Vamos a jugar en Lima, pero también vamos a jugar en altura. Tenemos cuatro estadios, los dos de Lima, el Nacional y el de Universitario, el Garcilaso y ahora vamos a escoger la cuarta sede", contó a América TV.

En resumen, un grupo de cuatro jugadores que militan en el extranjero iniciaron los trabajos de la Selección Peruana pensando en los amistosos ante Haití y España. Marcos López, Adrián Ugarriza, Pedro Gallese y Alfonso Barco fueron parte de estos trabajos realizados en Videna.