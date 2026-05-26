Universidad Inca Garcilaso de la Vega: Sunedu retoma la evaluación para licenciamiento de la casa de estudios

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras una pausa administrativa de más de un año por disputas legales sobre su representación, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega reingresa al proceso de licenciamiento ante la Sunedu, buscando recuperar su autorización para operar bajo los estándares de calidad universitaria vigentes en el Perú.

Superación de trabas legales

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), ha emitido la resolución que levanta la suspensión del trámite de licenciamiento de esta casa de estudios. Según la entidad, se han despejado las incertidumbres jurídicas que frenaban el análisis del expediente desde febrero del 2025.

Los conflictos giraban en torno a la legitimidad del exrector Luis Cervantes Liñán, quien mantenía medidas cautelares sobre la administración. Sin embargo, diversas instancias judiciales determinaron que no existen procesos pendientes capaces de interferir con la actual gestión universitaria reconocida por Indecopi.

"Ha dejado de existir una cuestión contenciosa en sede judicial cuya resolución previa sea indispensable para la continuación del procedimiento administrativo de la Universidad", indica la resolución.

Esta resolución del Consejo Directivo de número 0017-2026-SUNEDU-CD marca el inicio formal de esta etapa, permitiendo que los técnicos de la entidad verifiquen si la institución cuenta hoy con los medios necesarios para garantizar una enseñanza superior de calidad para todos sus alumnos.

La actual administración, liderada por la gestión concursal bajo el mando de Yuly Yanny Herra Llamocca, ha logrado estabilizar la representación legal. Este avance resulta fundamental para que la Sunedu proceda con la revisión técnica sin riesgos de nulidad o interferencias por litigios internos.

Requisitos de calidad exigidos

Esta reactivación no implica una licencia automática. La universidad deberá demostrar ahora el cumplimiento estricto de las ocho Condiciones Básicas de Calidad exigidas por ley, las cuales incluyen infraestructura adecuada, sostenibilidad financiera, planes de estudio consistentes y un cuerpo docente con la calificación correspondiente.

La evaluación integral analizará si la institución ha superado las deficiencias que causaron la denegatoria original en 2019, cuando incumplió gran parte de los indicadores obligatorios. La Sunedu supervisará cada aspecto académico y administrativo para garantizar un servicio educativo óptimo a todos los estudiantes.

La institución busca renovar su licencia.

El proceso evaluativo se basa en el expediente con fecha 2 de noviembre de 2023. La autoridad universitaria deberá presentar evidencias contundentes sobre sus laboratorios, centros de investigación y la transparencia en sus procesos financieros, aspectos críticos que definirán si obtienen finalmente su licenciamiento.

La universidad se encamina hacia su licenciamiento mediante una rigurosa evaluación de la Sunedu, cumpliendo las condiciones básicas de calidad para volver al sistema universitario, tras solucionar sus problemas legales, con el objetivo de brindar una formación académica sólida y transparente en beneficio del país.