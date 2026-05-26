Cronograma de pagos ONP en junio 2026: AQUÍ las FECHAS clave para cobrar tu pensión

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te tocará cobrar ya? Se reveló el cronograma de pagos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para el mes de junio 2026 y así los pensionistas puedan identificar las fechas claves para recibir su dinero vía Banco de la Nación.

Pago pensión ONP en junio 2026

Mientras Perú se prepara para la segunda vuelta electoral y ya se realiza el depósito del Reintegro 5 del Fonavi, miles de ciudadanos se preguntan sobre cuándo será el momento en que los pensionistas ONP podrá cobrar su pensión en junio.

Pues bien, de acuerdo al cronograma anual mensualizado para el pago de remuneraciones y pensiones a la Administración Pública, así como de las pensiones correspondientes al Decreto Ley N° 19990 se dio a conocer que el depósito para los pensionistas ONP iniciará el viernes 5 de junio.

El depósito del dinero supone un alivio económico para los jubilados, quienes deben tener en cuenta que, de acuerdo al cronograma de pagos, el desembolso se realizará de manera escalonada, siguiendo el orden alfabético de apellido paterno. Podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura y sin necesidad de intermediarios.

Fechas de depósito régimen Decreto Ley N.º 19990

En ese marco, se dio a conocer que los pagos para los que se encuentran en el régimen del Decreto Ley N° 19990 se realizarán, de acuerdo al siguiente calendario para el mes de junio:

Apellidos de la A-C: El abono se dará el viernes 5 de junio.

Apellidos de la D-L: Pago será el lunes 8 de junio.

Apellidos de la M-Q: Abono el 9 de junio

Apellidos de la R-Z: Pago el 10 de junio.

Pago a domicilio: Del 15 al 24 de junio.

Fechas de pago ONP en junio 2026.

Pago a otros regímenes de ONP en junio

La ONP informó además que este grupo de pago que inicia el 5 de junio también incluye a los pensionistas de la Ley N.º 27803. Asimismo, el pago para quienes forman parte de los Decretos 18846, 20530, 30003 y 26790 tendrán estas fechas de depósito:

Decreto Ley N.º 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: el 11 de junio.

Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo: 11 de junio. Pago a domicilio del 18 al 24 de junio.

Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros ): 11 de junio. Pago a domicilio del 18 al 24 de junio.

): 11 de junio. Pago a domicilio del 18 al 24 de junio. Ley N.º 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo): 11 de junio. Pago a domicilio del 18 al 24 de junio.

Es así como se dio a conocer el cronograma de pagos ONP correspondiente al mes de junio del 2026, de acuerdo a la inicial del apellido paterno de los pensionistas.