Vacunación gratuita contra el VPH: Gobierno busca proteger del cáncer de cuello uterino a la nueva generación

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno, con el objetivo de proteger a la nueva generación del cáncer de cuello uterino, impulsa la vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en todos los establecimientos de salud para niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años.

Vacunas gratis para proteger del cáncer de cuello uterino

El VPH es la principal causa del cáncer de cuello uterino. El panorama de esta enfermedad en el territorio nacional revela cifras de cuidado que sustentan la urgencia de la prevención:

Casos nuevos: Cada año en el país se diagnostican aproximadamente 4,800 casos nuevos.

aproximadamente nuevos. Cifras de mortalidad: De cada 13 mujeres a las que se les detecta la enfermedad, cerca de seis fallecen diariamente a causa de este mal, ya sea porque no tuvo un buen diagnóstico o fue tardío.

En ese marco, se destaca la importancia de la iniciativa de vacunación gratuita que impulsa el Gobierno a nivel nacional, como un cambio fundamental hacia la prevención de este mal. Para tal fin, se precisa que la inoculación se realizará en los diversos establecimientos de salud sin costo alguno.

Una sola dosis de vacuna contra el VPH para niños(as) y adolescentes de 9 a 18 años.

Vacunación contra el VPH: ¿A quiénes va dirigida?

Respecto a la campaña de vacunación gratuita contra el VPH, el Ejecutivo precisó que será solo una sola dosis que se aplicará a niñas, niños y adolescentes, como un acto trascendental frente a una enfermedad que afecta no solo a mayores de edad, sino también a los menores y jóvenes del país.

Con esta inoculación, se busca proteger a la nueva generación contra varios serotipos que producen la enfermedad y asegurar que crezcan más saludables y libres de males prevenibles. Además, también se reveló que la vacunación contra el VPH en menores varones previene que se conviertan en portadores sanos (individuos que albergan un patógeno y contagian a otros, pero no desarrollan síntomas).

Por ello, en Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) proporciona la vacuna de manera gratuita para niños y adolescentes hasta los 18 años para ayudar a frenar la circulación del virus. Ten en cuenta que la vacunación y la detección temprana son herramientas clave para reducir el impacto de la enfermedad.

Campaña de salud impulsada por el Gobierno

Como un indicador del avance, los reportes oficiales del Minsa señalan que entre los años 2019 y 2025 se administraron más de 4.6 millones de dosis, estableciendo un hito importante en la historia de la sanidad pública peruana.

Para que la iniciativa tenga mayor alcance en el país, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por medio de la Secretaría de Comunicación Social (SCS), desarrolla una campaña de comunicación para seguir informando y sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia de prevenir el cáncer de cuello uterino mediante la vacunación contra el VPH.

Finalmente, el Gobierno insta a los padres de familia a que lleven a sus hijos a los centros médicos más cercanos a sus viviendas para recibir la dosis que los ayude a cuidar su salud. En caso de que no puedan llevar a los menores al establecimiento de salud, pueden firmar el consentimiento para que sean vacunados en sus respectivos centros educativos.

Es así como el gobierno peruano ha lanzado una campaña masiva de inmunización para combatir el VPH y prevenir el cáncer de cuello uterino. Esta iniciativa ofrece una vacuna gratuita de dosis única dirigida a niñas, niños y adolescentes entre los 9 y 18 años a nivel nacional.