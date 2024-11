"Hace 2 meses se convirtió en padre": PNP revela detalles sobre policía herido en balacera de San Borja

El director general de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez, brindó detalles respecto al estado de Pablo Baltazar, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que resultó herido de bala tras frustrar el robo a una cambista que laboraba en el distrito de San Borja. De igual manera, el funcionario reveló nueva información respecto al grupo de cuatro delincuentes que estuvieron involucrados.

Ramírez asistió a la Clínica Vesalio junto al gerente del Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP (Saludpol), Fernando Cerna, cuya entidad asumirá los costos de la operación y reconstrucción facial del suboficial Baltazar. La esposa del oficial, quien dio a luz hace dos meses, también se encuentra en la clínica junto a él.

El funcionario mencionó que el pronóstico es reservado y será la parte médica quien determine el tiempo en el que tendrá que mantenerse en evaluación.

"El suboficial se encuentra en cuidados intensivos y será operado. Inicialmente, los médicos pensaron que se había visto afectado de la vista, pero eso está por ser descartado. Lo más importante es que a nivel cerebral aparentemente no está comprometido porque responde. Yo he conversado con él y le he extendido el saludo del ministro del Interior (Juan José Santiváñez)", señaló el director de la Defensoría del Policía en entrevista con TV Perú.