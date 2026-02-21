Familiar de rescatista que fue arrastrado por río Rímac rompe en llanto: "Él daba todo por sus mascotas"

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tía de Patrick Ospina Orihuela, suboficial que fue arrastrado por el río Rímac al intentar rescatar a un perrito, se pronunció ante la incansable búsqueda del cuerpo del rescatista. Según indicó, su familia se encuentra atravesando momentos muy tristes y solo esperan que las autoridades, lo encuentren.

Familia de rescatista está devastada

Mediante declaraciones a nuestro medio, la fémina que responde al nombre de Kelly Ospina expresó su profunda tristeza ante este hecho reportado el último viernes 20 de febrero y por el cual, la ciudadanía se ha conmovido. Los familiares del rescatista llegaron hasta el puente El Ejército para visualizar los trabajos de búsqueda.

"Todos estamos muy tristes, no hay forma de expresar nuestro sentimiento, todos estamos devastados. Ya no sabemos que hacer, solo esperar que salga el cuerpo", dijo a Exitosa este sábado 21 de febrero.

Es así que, durante el reinicio de la búsqueda del cuerpo de Patrick Ospina, se pudo visualizar la presencia no solo de la tía del rescatista, sino también del padre, quien permaneció en el lugar; sin embargo, evitó dar declaraciones a la prensa. Se le vio seriamente afectado.

Por su parte, al ser consultada sobre la lamentable situación, la tía de Ospina no dudó en recordar que el joven rescatista, era un amante de los animales. Según detalló, él tenía mascotas y daba todo por ellas; asimismo, indicó que sí visualizó el video en donde su sobrino realizó su labor al intentar salvar a un perrito atrapado en el río Rímac.

