Cristina Antonio propone crear la "Defensoría del Docente" ante casos de maltrato y extorsión en colegios

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la candidata a diputada por Lima con el número 7 de Perú Federal, Cristina Antonio Martel, planteó la creación de una Defensoría del Docente como parte de sus principales propuestas legislativas, al advertir que los maestros en el país vienen siendo víctimas de maltrato físico, psicológico e incluso extorsiones dentro de las propias instituciones educativas.

Durante una entrevista, la candidata a diputada sostuvo que el sistema actual no garantiza la protección de los educadores frente a agresiones y denunció que los protocolos vigentes priorizan únicamente a los estudiantes.

"Como hemos visto los últimos años, el docente es víctima también de maltrato físico y psicológico en las escuelas, incluso son víctimas de extorsiones en las escuelas, estando ejerciendo sus funciones como docentes. Y no existe ningún mecanismo ni ley que regule que el docente pueda estar protegido", afirmó.

La candidata Antonio Martel explicó que su propuesta contempla la creación de esta Defensoría como parte del Ministerio de Educación (MINEDU), especialmente en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), así como la modificación de los protocolos actuales.

Según indicó, si bien los protocolos actuales están orientados a proteger a los estudiantes, dejan en una situación de vulnerabilidad a los profesores cuando son víctimas de agresión.

En ese sentido, señaló que la prevención de la violencia y la delincuencia debe fortalecerse desde las escuelas. Asimismo, aseguró que la Defensoría del Docente permitiría restablecer el respeto y la autoridad dentro de las aulas.

Además de su propuesta central, Antonio Martel se refirió a los problemas estructurales del sistema educativo, entre ellos la infraestructura escolar y la gestión administrativa en las UGEL.

"Más de 55 mil colegios a nivel nacional, muchos de ellos no están en estos momentos preparados, no tienen las condiciones para recibir el buen inicio escolar del 2026", sostuvo.

También, explicó que los docentes son un motor muy importante, sin embargo, cuestionó la demora en pagos a docentes. Para la candidata, el rol del Congreso debe ser de fiscalización estricta ante estos casos.

Propuesta de federalización

En otro momento, defendió la propuesta de su partido sobre la transformación del país en un Estado federado como respuesta al centralismo.

"El Estado Federado es una respuesta al centralismo fallido que hemos tenido en todos estos sistemas y nos han evidenciado brechas en distintos sectores", señaló, al explicar que se trataría de un proceso progresivo y gradual.

En un contexto donde la violencia escolar y la crisis institucional son temas recurrentes, la iniciativa abre el debate sobre la necesidad de equilibrar la protección de estudiantes y docentes dentro del sistema educativo peruano.