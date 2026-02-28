ENFEN mantiene el estado de "alerta" de 'El Niño Costero': Podría alcanzar magnitud "moderada"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) se pronunció en torno al inicio del fenómeno 'El Niño Costero', debido a las recientes lluvias que han generado huaicos, desbordes de ríos, inundaciones y más en distintas regiones del país.

Se prevé condiciones cálidas

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo técnico-científico oficial realizó la publicación del Comunicado Oficial N.° 4-2026 , en el cual se brindan especificaciones sobre el tema. Al respecto, la entidad precisó que el estado de dicho fenómeno se mantiene en "alerta".

En tal sentido, existe la probabilidad de que la mayor parte del fenómeno, se presenten condiciones cálidas de magnitud débil; sin embargo, estas pueden alcanzar una magnitud moderada antes de julio. Según detallaron, en el Pacífico Central, la condición neutra continuaría hasta junio del 2026. El Niño se presentaría con magnitud débil, desde julio, probablemente.

"ENFEN mantiene el sistema de 'Alerta de El Niño Costero'. Durante la mayor parte del evento, es más probable que predominen condiciones cálidas de magnitud débil, pudiendo alcanzar la magnitud moderada antes de julio", se lee en su notificación, publicada este sábado 28 de febrero.

Lluvias podrían ser más intensas

Cabe mencionar que, en torno a las lluvias, el ENFEN precisó que el pronóstico vigente de marzo - mayo 2026, indica que las lluvias serán superiores a lo normal, exactamente en la costa norte; esto con una mayor probabilidad de lluvias de moderada a fuerte intensidad.

Sin embargo, no se descartan eventos extremos durante los meses de marzo y abril. Por otro lado, en torno a la costa central y sur, se estiman lluvias "episódicas" de moderada intensidad en marzo.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. ☝️ Durante la mayor parte del evento predominarían condiciones cálidas de magnitud débil y podrían alcanzar la magnitud moderada antes de julio.



Comunicado ➡️ https://t.co/wvaZTYBXre pic.twitter.com/dlAeue9Xep — ENFEN (@enfenperu) February 28, 2026

Caudales superiores a lo normal

Sobre los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico, la entidad precisó que se presentarían caudales superiores a lo normal, tal y como se ha reportado en los últimos días en distintas regiones. Asimismo, precisaron que se espera el aumento en la frecuencia e intensidad de crecidas repentinas y activación de quebradas.

Otro punto importante que es tocado por el ENFEN, es la posible afección a los recursos pesqueros. Sobre ello, indicaron que en las próximas semanas, el bonito y perico mantendrían su disponibilidad a lo largo del litoral peruano.

Para concluir, el ENFEN hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que adopten medidas de prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres, ante el estado de alerta de El Niño Costero. Además, pidieron a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales sobre posibles actualizaciones.