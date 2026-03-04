Xiomy Kanashiro asegura que rechazó a Jefferson Farfán en un inicio: "No estaba interesada"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 04/03/2026
Xiomy Kanashiro habló por primera vez sobre cómo inició su relación con Jefferson Farfán, con quien acaba de cumplir un año de novios. Según dijo la bailarina, en un inicio no le hizo caso al exfutbolista, ya que estaba centrada en sus proyectos personales, pero con el tiempo se dio una oportunidad en el amor.
Xiomy revela que rechazaba a Jefferson Farfán en un inicio
Hace unas horas, Kanashiro se conectó en directo con el pódcast 'La Manada' y afirmó que por primera vez iba a hablar sobre el vínculo que la une a Jefferson Farfán. Aunque resaltó que en un inicio tenían una amistad de bastantes años, no consideró darse una oportunidad con él.
"Nunca lo he comentado. Jefferson y yo nos conocemos desde hace seis años. Lo voy a decir, amor, porque es tu programa. Por medio de un familiar me llega al oído el hecho de: 'Oye, tengo un primo que quiere conocerte'. Por ahí vi quién era y dije: 'No, no estoy interesada'", contó.
La bailarina confesó que decidió no iniciar un romance debido a que recientemente había ingresado a una agrupación musical. Además, su hermana tenía problemas de salud y ella se había independizado, por lo que consideró que no tenía tiempo para una relación.
Xiomy aceptó a Farfán
Sin embargo, después de un tiempo de meditar sobre la gran amistad que tenían, decidió darse una oportunidad con el exfutbolista. Luego de que él le dijera que había hablado con sus madres para que puedan salir de forma oficial, aceptó conocerlo.
"Mucho tiempo fuimos amigos. Incluso le dije que no quería intentar algo porque tenemos una amistad tan bonita que a mí me daría pena que se malogre en algún momento, pero me enamoré. Cuando me dijo para empezar a conocernos fue el 6 de enero. Me había hecho la remodelación costal y me dice: 'Hablé con mi mamá, hablé con tu mamá, me gustaría que comenzáramos a salir para más adelante entablar una relación'", agregó.
De esta manera, Xiomy Kanashiro decidió contar su verdad y revelar que el amor no fue inmediato, sino que nació tras años de amistad y reflexión. Aunque al inicio rechazó la propuesta, el tiempo cambió sus sentimientos. Finalmente, se dio una oportunidad con Jefferson Farfán y hoy celebran un año de relación consolidada y oficial.