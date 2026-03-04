¡Tragedia en Comas! Más de 10 heridos deja accidente de "Anconeros" en la Panamericana Norte

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito se registró hace unas horas en la Panamericana Norte. Dos buses de la empresa Nueva Estrella, más conocida como 'Los Anconeros', protagonizaron un violento choque con ambas unidades llenas de pasajeros, dejando como saldo al menos 10 heridos.

Choque de 'Anconeros' provoca caos

Según informe policial, el accidente ocurrió alrededor de las 11:20 p. m. de ayer, martes 3 de marzo, a la altura del puente Pro, en la Panamericana Norte, en el distrito de Comas. Una de las cústers habría impactado por la parte posterior a otra, ocasionando un violento choque.

Los testigos informaron que la cúster que provocó el accidente se dio a la fuga inmediatamente, mientras que el chofer de la cúster impactada permaneció en el lugar. Su cobradora resultó con una contusión en la cabeza, por lo que tuvo que ser auxiliada por los paramédicos que llegaron a los pocos minutos.

El conductor de la cúster impactada indicó que su compañero de ruta venía manejando de forma temeraria y a excesiva velocidad, lo cual habría provocado que no calcule la distancia antes de frenar, por lo que terminó chocando contra su vehículo por la parte trasera.

Producto del impacto, más de 10 personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a los hospitales de Collique y Puente Piedra para recibir atención oportuna. Finalmente, la Policía informó que no se encontraron los documentos necesarios para activar el SOAT en la unidad y así poder atender a los afectados.

Antecedentes de choque de 'Los Anconeros'

Hace unas semanas, una cúster de la empresa La Nueva Estrella, más conocida como El Anconero, impactó violentamente contra una retroexcavadora y un auto negro que dejó como saldo 10 heridos, entre los que se encuentran menores de edad.

Según los primeros reportes, el incidente se dio alrededor de las 8:30 de la mañana de este viernes 28 de noviembre a la altura del puente Santa Luisa, frente a la sede norte de la UTP. Ahí, la unidad de transporte publico habría sido la principal responsable del siniestro ya que la parte de la parte delantera de la misma se encuentra visiblemente destruida.

Un auto negro también se vio involucrado en el choque el cual quedó en sentido contrario a la vía de uno de los carriles de la Panamericana Norte. Como se observa en las imágenes, los heridos fueron atendidos de manera inmediata por integrantes de los Bomberos quienes acudieron al llamado.

Es así que, el choque entre dos buses de 'Los Anconeros' dejó al menos 10 heridos en la Panamericana Norte, en Comas. Una de las unidades se dio a la fuga y la otra no contaba con los documentos necesarios para activar el SOAT. La Policía continúa con las diligencias correspondientes.