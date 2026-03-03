Facebook sufre caída GLOBAL: Usuarios reportan problemas al publicar en la red social

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes por la tarde, durante la franja de las 4:00 p.m. hora peruana, usuarios alrededor del mundo comenzaron a experimentar problemas significativos para ingresar a Facebook y utilizar diversas funciones de la plataforma, lo que desató una ola de reportes e inquietud en redes sociales.

Según la actualización oficial del portal Meta Status, la interrupción afecta principalmente la creación, edición, entrega y visualización de reportes de anuncios en Ads Manager, la herramienta utilizada por empresas y administradores de páginas para gestionar campañas publicitarias.

Los internautas señalaron que, además de la imposibilidad de iniciar sesión en sus cuentas personales, tampoco podían acceder a páginas de negocio ni publicar contenidos desde servicios conectados.

Si bien Meta reconoce la "alta disrupción" del incidente dentro de su ecosistema publicitario, una clasificación que indica la magnitud de la afectación a funciones críticas, la empresa aún no ha divulgado una explicación técnica detallada sobre las causas ni ha especificado el tiempo estimado que tomará restablecer todos los servicios.

La caída no se limita a una región específica, sino que se ha reportado en varios países y zonas del mundo, lo que sugiere un problema con alcance global. Las complicaciones han influido directamente en negocios que dependen de Facebook para publicidad y comunicación con sus audiencias, generando preocupación entre anunciantes y gestores de comunidades digitales.

Este tipo de interrupciones no es inusual para las grandes plataformas tecnológicas. En ocasiones anteriores, Facebook y otras aplicaciones de la familia Meta han enfrentado caídas momentáneas que afectaron tanto a usuarios comunes como a herramientas de gestión empresarial, como ocurrió en episodios de años recientes en los que millones de personas quedaron temporalmente sin acceso a sus cuentas.

Ya no podrás usar Facebook Messenger

Como parte de su iniciativa de reordenamiento estratégico, la compañía Meta anunció que muy pronto cesará el funcionamiento independiente del sitio web de su servicio de mensajería Facebook Messenger lo que implicará que los usuarios ya no podrán enviar mensajes desde messenger.com y serán redirigidos automáticamente a la versión web de Facebook para continuar sus conversaciones.

Sin embargo, Meta no está eliminando la funcionalidad de mensajería web, los usuarios podrán seguir utilizando Messenger directamente desde Facebook.com donde la experiencia de chat está completamente integrada. Por lo que la experiencia de usar la aplicación de mensajería en computadoras continuará habilitada, pero integrada desde la plataforma principal.

Este cambio va a suponer un empeoramiento del servicio para muchos usuarios, en tal sentido, si solo usábamos Messenger para hablar con nuestros contactos, ahora estamos obligados a usar también Facebook.

