¡Sube el precio de la arverja!: El Niño Costero dispara precios y encarece la mesa de los peruanos

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La frase se repite entre los puestos del mercado: "Habrá que achicar la olla". Con esas palabras, un cliente resumió ante Latina lo que hoy sienten miles de familias. El alza de precios ya no es una advertencia, es una realidad que se nota en cada compra.

En los últimos días, el kilo de alverja pasó de costar cerca de S/2 a venderse hasta en S/14. Un aumento que sorprende y preocupa. No es el único producto afectado. El pimiento subió de S/3 a S/5; la papa Yungay, de S/2 a S/2.80; el limón, de S/2.50 a S/3; y la caigua, de S/2 a S/2.50.

Menos cantidad, mismo presupuesto

En el mercado de Caquetá, en San Martín de Porres, los comerciantes explican que la mercadería llega en menor volumen. Las lluvias intensas, los huaicos y el bloqueo de carreteras han complicado el transporte desde las zonas de producción.

En Breña, compradores cuentan que antes con S/4 podían llevarse un kilo de vainita. Hoy, con ese mismo dinero, apenas alcanzan un cuarto de kilo. "Ya no alcanza como antes", comenta una madre mientras revisa su lista.

La consecuencia es clara: se reduce la cantidad de alimentos en casa o se reemplazan por opciones más económicas. Algunos productos simplemente han dejado de formar parte del menú diario.

Las frutas traídas desde la selva, como la papaya, la piña y la naranja, también muestran incrementos. El traslado se ha vuelto más difícil por las lluvias constantes en varias regiones.

Restaurantes también ajustan precios

El impacto no queda solo en los hogares. Varios restaurantes han tenido que subir el precio del menú de S/10 a S/12 para cubrir el mayor costo de los insumos. Los dueños explican que mantener los precios anteriores sería trabajar a pérdida.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), hasta el 4 de marzo existe probabilidad de que continúen las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Esto mantiene la preocupación en comerciantes y consumidores.

El fenómeno de El Niño Costero no solo deja daños materiales en distintas partes del país. También golpea el bolsillo de las familias. Lo que empezó como lluvias intensas ahora se refleja en mercados con precios más altos y en mesas donde cada sol cuenta.

Mientras las precipitaciones sigan, la incertidumbre también continuará. Por ahora, la recomendación de muchos compradores parece ser la misma: ajustar gastos y esperar que el abastecimiento se normalice en los próximos días.