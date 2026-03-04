Mayra Couto revela que tiene dificultad para quedar embarazada: "Mi anatomía no tiene las condiciones..."

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mayra Couto habló abiertamente por primera vez sobre sus deseos de convertirse en madre. La actriz indicó que, aunque no tiene completamente planificado quedar embarazada, esto no sería una tarea sencilla, ya que tiene condiciones de salud que dificultan la formación de un bebé en su vientre.

¿Por qué Mayra Couto no puede quedar embarazada?

La recordada Grace de "Al fondo hay sitio" concedió una entrevista al pódcast de Verónica Linares y, al ser consultada sobre si está buscando formar una familia con su novio, dijo que, aunque no lo hace de forma activa, sí tiene la intención.

"Un poco, estoy dejando que las cosas fluyan, pero no creas que es tan fácil. Yo ya he ido al doctor y le he preguntado si puedo tener hijos por el tema de la tiroides ; yo no tengo tiroides", dijo.

Enseguida, Mayra recordó que en 2013 le detectaron cáncer de tiroides y tuvieron que extraerle esa glándula, lo que generó cambios significativos en su cuerpo y ahora le dificulta una posible gestación.

" Mi anatomía no tiene las mismas condiciones que otras mujeres para crear un bebé. Tengo falta de hormonas. Yo no produzco calcio, por ejemplo. Esa es una de las cosas que me da miedo, ¿de dónde va a sacar la niña?", consultó.

Couto dijo que la recomendación de su ginecólogo es que lo intente de forma natural durante un año y, si no queda embarazada, regrese con él para analizar la posibilidad de un tratamiento de fertilidad.

¿Mayra regresará a 'AFHS'?

Durante una entrevista con América Espectáculos, la actriz Mayra Couto dejó abierta la posibilidad de regresar a Al fondo hay sitio serie que la lanzó a la fama. Con su característico sentido del humor, la actriz confesó que le gustaría volver en una versión más madura de su recordado papel, Grace Gonzalez.

"A mí me encantaría, si pudiera ser Grace y su mamá en Canadá, genial. No sé si regresaría (a la serie), pero sí, conocer a los nuevos personajes, ¿Quién sabe? No lo sé, yo estoy aquí, bonita y gordita, así que cualquier cosa me avisan", dijo entre risas, recordado a su entrañable personaje.

De esta manera, Mayra Couto dejó en claro que su deseo de ser madre sigue intacto, aunque es consciente de las limitaciones médicas que enfrenta. La actriz aseguró que seguirá las recomendaciones de su especialista y que, por ahora, prefiere dejar que todo fluya sin presionarse.