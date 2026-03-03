Defensa de Adrián Villar presentó una "estrategia muy inteligente", según penalista

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el abogado penalista André Sota, señaló que la defensa legal de Adrián Villar presentó una estrategia inteligente. Precisó que, de los delitos imputados, solo podría juzgársele por fuga y omisión de socorro, lo que no correspondería para una prisión efectiva.

Una "estrategia muy inteligente"

Durante la audiencia de pedido de prisión preventiva en contra del joven Adrián Villar, su defensa legal cuestionó la tipificación del delito y alega que solo podría ser juzgado por fuga y omisión de socorro.

En ese sentido, el abogado penalista precisa que tal defensa implica un "reconocimiento parcial" del accidente por un delito que no tendría como pena probable mayor a la de cinco años

"Es cuestionamiento desde mi punto de vista implica un reconocimiento parcial de lo que ocurrió y de manera, muy inteligente y estratégica, ir a la presión preventiva y cuestionar ello a efectos de lograr convencer al juez de que la pena probable a imponerse no va a ser superior a los cinco años", precisó.

Legalmente, si la pena probable no es superior a los cinco años, la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público no procede. Sin embargo, si la solicitud fiscal es rechazada no exime que en el juicio se determine la culpabilidad o inocencia de Adrián Villar.

Sanción civil estaría garantizada

La ley determinaría que Adrián Villar sería el culpable civil por la muerte de Lizeth Marzano, motivo por el cual tendría una sanción de tipo económica, precisó el abogado penalista Renzo Gonzáles-

"Hay un dolor inmenso que nunca va a ser reparado con un monto dinerario pero la ley exige que él tenga que ser responsable civilmente. Lo acepten o no, además de la sanción penal tendrá que imponérsele una sanción civil", refirió.

Sin embargo, de acuerdo a la apreciación del abogado André Sota, Adrián Villar no podrá ser responsable civilmente debido a que no trabaja y no cuenta con patrimonio. Así, la responsabilidad recaería sobre la propietaria del vehículo, Marisel Linares.

"Más allá de la donación o no, bien o mal hecha, ella va a tener que responder civilmente", precisa. Por ello, cuando la familia Marzano se constituya como actor civil se tendría que pedir la incorporación de la periodista como tercero civilmente responsable.