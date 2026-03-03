¡Nuevas imágenes! Marisel Linares visitó el lugar donde Adrián Villar atropelló a Lizeth Marzano

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La periodista Marisel Linares continúa involucrada en el caso de la muerte de Lizeth Marzano. Recientemente, se han publicado imágenes de la camioneta de la exconductora de televisión pasando por el lugar donde su hijastro, Adrián Villar, embistió a la campeona de apnea unas horas después del trágico accidente.

Nuevas imágenes de Marisel Linares

Magaly TV, la firme mostró imágenes del auto de la periodista atravesando varias calles de Miraflores y San Isidro, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del 18 de febrero, solo unas horas después de que Adrián Villar atropellara a Lizeth Marzano y la abandonara mientras agonizaba.

En los videos se observa que la periodista maneja por el óvalo Gutiérrez, para luego pasar por la avenida Los Conquistadores, también por la avenida Miroquesada y finalmente por la avenida Camino Real, específicamente por la cuadra ocho, donde ocurrió el accidente.

"Pasa por ese lugar, incluso ese es el lugar donde seguro las huellas del accidente quedaban. Y al pasar es como que en algún momento se detiene un poquito (...) por la luz; a la hora que tú frenas, la luz del auto se prende", dijo Magaly tras ver las imágenes.

La conductora también dio cuenta de un nuevo vehículo que pasó hasta en dos oportunidades por el lugar del accidente. Se trataría de un auto BMW, de color azul marino. El vehículo estuvo merodeando por la zona y pasó por la cuadra ocho con pocos minutos de diferencia. Hasta el momento, no se ha podido identificar la placa.

Audiencia de Marisel Linares fue suspendida

Ayer martes 3 de marzo, en el marco de la continuación de las investigaciones del caso Lizeth Marzano, se iban a llevar a cabo dos diligencias claves, la primera de ellas era la declaración de la periodista Marisel Linares y una segunda es la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar.

Sin embargo, a pocas horas de la diligencia de la mujer de prensa, que estaba programada para desarrollarse desde las 9 de la mañana, ATV Noticias logró comunicarse con su abogado, Elio Riera, quien confirmó que la diligencia fue suspendida.

Es así que, las nuevas imágenes de Marisel Linares difundidas por 'Magaly TV, la firme' reavivan las interrogantes en torno al caso y suman elementos a la investigación sobre lo ocurrido aquella madrugada. Mientras continúan las diligencias, las autoridades buscan esclarecer responsabilidades y determinar qué papel tuvieron los involucrados en el accidente.