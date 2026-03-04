Paula Manzanal cuenta cómo se encuentra tras ataques de Irán a Dubái: "Estamos sanos y salvos"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El enfrentamiento militar entre Irán y Estados Unidos alcanzó a varios países de Medio Oriente, incluyendo Emiratos Árabes Unidos. Paula Manzanal, quien vive en el emirato de Dubái, contó cómo se encuentra luego de que Irán atacara bases militares estadounidenses en la ciudad que alberga al rascacielos más alto del mundo.

¿Cómo se encuentra Paula Manzanal en Dubái?

La modelo, que originalmente vivía en España, se mudó a Dubái hace unos meses debido a que no paga tantos impuestos como en el país europeo. Sin embargo, nunca esperó que una situación tan alarmante como un enfrentamiento militar se desatara en Dubái.

Al conversar con un medio, fue consultada sobre cómo se siente en este momento de tensión. "No ha sido la experiencia más linda, pero no me sentiría tan segura en ningún otro país, a diferencia de cómo nos sentimos acá", dijo en un inicio.

Paula también dejó claro que no piensa abandonar Dubái, ya que los aeropuertos están cerrados temporalmente. Además, confirmó que ha escuchado varias explosiones en los últimos días, pero agradece que los Emiratos Árabes Unidos tengan un gran poder de defensa.

Finalmente, la modelo, que vive en Dubái junto a su pareja y sus dos hijos de siete y un año, señaló que no puede hablar abiertamente de la situación que está viviendo ni emitir alguna opinión, pero espera que todo mejore en los próximos días.

"Espero que todo se calme. No puedo comentar mucho lo que sucede aquí, solo lo hacen los canales de televisión. Nosotros nos sentimos seguros y tranquilos. Estamos sanos y salvos", indicó.

El ataque de Irán a Dubái

La ciudad de Dubái vivió una jornada de violencia sin precedentes tras un ataque atribuido a Irán, en represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Explosiones sacudieron el centro financiero y la isla artificial The Palm Jumeirah, mientras el Burj Khalifa fue evacuado por precaución ante la caída de proyectiles en zonas cercanas, pese a contar con avanzados sistemas de defensa aérea.

Las autoridades confirmaron que el Aeropuerto Internacional de Dubái fue alcanzado por drones y misiles, obligando a suspender operaciones. Aerolíneas como Air France y British Airways cancelaron vuelos hacia Emiratos Árabes Unidos y otras ciudades del Golfo. Además, se reportaron explosiones en Abu Dabi, Bahréin, Doha, Kuwait, Jordania y una base militar en Qatar.

De esta manera, Paula Manzanal reafirmó que permanecerá en Dubái mientras la situación se estabiliza. Aunque reconoce el temor por las explosiones, destacó la seguridad del país y prioriza el bienestar de sus hijos, confiando en que el conflicto no escale en los próximos días junto a su pareja también.