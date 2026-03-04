Youna comparte emotivo mensaje para su hija mientras lucha contra el cáncer: "Me duele no estar a tu lado"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Youna está pasando uno de los momentos más duros de su vida, ya que viene luchando contra el cáncer. El joven lamentó no poder estar al lado de su hija y disfrutar de su crecimiento, por lo que dejó un emotivo mensaje para su pequeña, con quien compartió unos días cuando su madre la llevó a visitarlo en Estados Unidos.

Youna sufre por no estar al lado de su hija

El ex de Samahara Lobatón utilizó su cuenta de Instagram para despedirse temporalmente de su pequeña. En un emotivo mensaje, confesó que se siente devastado por no poder formar parte de los primeros años de su hija, los cuales considera los más importantes de su vida.

"Me duele mucho saber que estás creciendo y que me estoy perdiendo momentos importantes en tu vida como este. Me duele no poder estar a tu lado en tu primer día de clases, me duele no poder llevarte y recogerte en una etapa tan importante como esta", escribió Youna junto a una foto de su pequeña Xianna.

El barbero también se mostró motivado y aseguró que, aunque no pueda estar con su hija físicamente, mantiene comunicación constante con ella y la apoya a la distancia, ya que él vive en Estados Unidos y su hija en Perú. Youna se mostró muy orgulloso y dejó en manos de Dios un nuevo reencuentro entre ambos.

"Estoy aquí, así sea de lejitos, siempre estaré contigo, mi amor, haciéndote sentir que estoy a tu lado, abrazándote y cuidándote siempre de todo. Te amo, mi reina. Dios nos permitirá que esta lejanía acabe para siempre", agregó.

Youna confiesa que su cáncer no tiene cura

Hace unos días, Youna se conectó en vivo con 'Magaly TV, La Firme'. De entrada, confesó que no puede hacer planes a largo plazo, por lo que en un inicio había rechazado la conexión en vivo, ya que la fuerte medicación que recibe hace que tenga bajones de ánimo repentinos y muy drásticos.

"No sé cuándo voy a estar con ánimo. Puedo estar hablando bien y luego me bajoneo mucho. No la estoy pasando bien por la enfermedad que tengo, pero gracias a Dios estoy recibiendo un tratamiento", indicó.

Consultado sobre el estado de su enfermedad, Youna confesó algo muy doloroso: la leucemia que padece nunca se va a curar del todo, por lo que deberá estar monitoreado constantemente y tomando medicación para el resto de su vida.

Pese a la distancia y la dura batalla que enfrenta contra el cáncer, Youna dejó claro que su amor por su hija permanece intacto. Aunque no puede acompañarla físicamente, asegura que siempre estará presente en su vida y confía en que pronto podrán reencontrarse y recuperar el tiempo perdido juntos.