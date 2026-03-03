Magaly destruye a Laura Spoya por hablar de su accidente: "Pudo estar en el lugar de Adrián Villar"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a criticar a Laura Spoya por hablar mínimamente del accidente que provocó hace unas semanas en Surco. La periodista aseguró que la modelo tuvo mucha suerte de no provocar una tragedia, como ocurrió en el trágico caso de Lizeth Marzano.

Magaly arremete contra Laura Spoya

Hace unas horas, la conductora de 'La manada' indicó que no tenía por qué dar explicaciones sobre la persona que sacó sus cosas de la camioneta en la que chocó hace unas semanas, ya que eso se prestaba para el "morbo y el amarillismo".

Sin embargo, Magaly cuestionó duramente sus palabras, señalando que le parecía arrogante que Laura diga que no tiene por qué dar explicaciones, ya que es una figura pública y tiene muchos seguidores que la toman como ejemplo.

"Esa noche del accidente, ella parecía tener corona. Vino el amiguito y sacó todo lo que le dio la gana y nadie le dijo nada. Ahora, de lo único que le sirve su accidente es para tratar de ganar la benevolencia del público", dijo.

Asimismo, indicó que Laura habría hecho mal en contar detalles del tratamiento de recuperación que está llevando de forma divertida. "En su programa luce una faja como si fuera el último grito de la moda. No estaba consciente de que se puede llevar de encuentro a un humano o a un animal y podía acabar con su vida", agregó.

Finalmente, la conductora asoció el caso de Laura con el de Adrián Villar, quien atropelló a la campeona Lizeth Marzano. "Su irresponsabilidad debería mantenerla callada y avergonzada. Ya ni siquiera debería hablar del asunto, porque de este celebró. Ella pudo haber estado en el lugar de Adrián Villar si se hubiera cruzado con alguien esa madrugada ", sentenció.

Laura habla tras su accidente

En su regreso como conductora del programa Al Sexto Día, la ex Miss Perú respondió a varios cuestionamientos sobre el accidente que ocasionó. Asimismo, hizo una reflexión sobre lo ocurrido, ya que considera que fue uno de los momentos más duros de su vida.

En un inicio, dijo que tuvo sentimientos encontrados, pues se comunicó con sus padres y se dio cuenta de que "la vida pasa en un segundo". Laura aseguró que nadie debería vivir molesto o peleado con su familia, especialmente con sus padres.

"Si tengo que declarar algo, si es una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos que se han tenido que seguir y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser, yo creo que está de más", indicó.

Es así que, las declaraciones de Magaly Medina reavivan la polémica en torno al accidente de Laura Spoya, al compararlo con el caso de Adrián Villar y la fallecida deportista Lizeth Marzano. El debate continúa generando reacciones en la opinión pública y en redes sociales.