Adrián Villar sobre por qué atropelló a Lizeth Marzano: "Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Aterrador! Durante la audiencia de prisión preventiva en su contra por atropellar y matar a Lizeth Marzano, Adrián Villar respondió ante el juez Adolfo Farfán sobre la razón por la cual arrolló a la deportista, afirmando no saber lo que le pasó en ese momento.

Villar pide "mil veces perdón" a familia de Lizeth Marzano

Este martes, la sesión duró, aproximadamente, 2 horas y media. Poco antes de que el juez anuncie la reprogramación de la lectura del fallo de la sentencia para este miércoles 4 de marzo, le otorgó la palabra a Villar, quien lleva detenido desde el 26 de febrero.

Fue en ese momento que el joven de 21 años, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se dirigió a la familia de Marzano Noguera y reiteró sus disculpas por lo ocurrido.

"Lo único que tengo que decir es perdón, mil veces perdón, a la familia y a todos los que aman a Lizeth. Soy completamente consciente de lo sucedido y de sus consecuencias y estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a su familia", manifestó.

Villar Chirinos agregó que él acepta su responsabilidad y aseguró que "estoy aquí para asumir lo que tenga que asumir".

Fría explicación sobre la razón por la que atropelló a Marzano

El pasado 17 de febrero a las 11 de la noche, la campeona nacional de apnea fue atropellada fatalmente en la avenida Camino Real, en San Isidro, mientras corría como parte de sus entrenamientos.

Villar era el conductor del vehículo y, lejos de detenerse a auxiliarla, fugó a toda velocidad, pasándose dos semáforos en rojo. Marzano agonizó durante aproximadamente 40 minutos hasta que, lamentablemente falleció.

En relación al fatídico hecho, durante la audiencia de este martes, el juez a cargo, Adolfo Farfán, preguntó al investigado "qué le pasó por la cabeza" al atropellar a la joven. La explicación no convenció al tratarse de una respuesta poco clara.

"No sé qué me pasó, de verdad. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo", dijo Villar Chirinos.

Tras más de dos horas de transcurrida la audiencia, donde tanto la defensa de Villar, como la de Marzano y representantes de la Fiscalía comparecieron, Farfán sostuvo que la reprogramación se debe a la "sobrecarga procesal" que tiene actualmente.

Por ello, el PJ ordenó que la continuación de la audiencia virtual, donde se emitirá el fallo de su sentencia, se lleve a cabo el día miércoles 4 de marzo a las 9 de la noche.