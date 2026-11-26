26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

De las canchas a ser investigado por la Policía. Un conocido futbolista fue detenido en el marco de una investigación por narcotráfico, por presunto vínculo con una organización criminal, tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Futbolista detenido por la Policía en pleno entrenamiento

De acuerdo a los últimos reportes, este jueves 26 de noviembre, el fútbol internacional se ha visto remecido tras la detención de un conocido futbolista brasileño. A través de un video que se volvió viral en las redes sociales, se puede observar el preciso momento en que el jugador de Vasco da Gama, conocido deportivamente como "DVD", es sorprendido en pleno centro de entrenamiento del club.

Medios brasileños como G1, identificaron al futbolista como David Corrêa da Fonseca. El jugador que forma parte de la rotación ofensiva de Vasco y durante la temporada 2026 disputó 46 partidos oficiales, con seis goles y cuatro asistencias, fue arrestado por agentes de la Policía Civil de Río de Janeiro.

Según el reporte preliminar, la detención de David Corrêa, quien en ese momento vestía la indumentaria del club y era escoltado por agentes policiales en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa, ubicado en el barrio de Jacarepaguá, en la zona oeste de la ciudad carioca, se ejecutó bajo orden de prisión preventiva emitida por la Justicia del estado de Espírito Santo dentro de la Operación "A Tropa".

¿De qué delitos se le acusa a David Corrêa?

Según los reportes policiales en Brasil, el futbolista de 31 años quedó detenido en el marco de una investigación por presunto tráfico de drogas y armas y lavado de dinero, además de aparentemente tener vínculo con una organización criminal.

Pues bien, el operativo "A Tropa" buscaría desarticular una presunta red vinculada a la facción criminal Comando Vermelho (CV) y el nombre de David Corrêa apareció en el radar de los investigadores a partir de una serie de conversaciones detectadas por las autoridades entre el delantero de Vasco y Ruan de Freitas Camargo Cruz, su amigo de la infancia, quien actualmente enfrenta cargos por un intento de asesinato ocurrido en 2024.

Además, se informó que David Corrêa entregó su pasaporte el 30 de octubre y quedó sujeto a restricciones, entre ellas la prohibición de abandonar Brasil sin autorización judicial y de mantener contacto con otros investigados y testigos.

🇧🇷⚫⚪ David Correa, del Vasco da Gama, fue LLEVADO PRESO POR LA POLICÍA que lo sacó del centro de entrenamiento del club



El jugador es investigado por intento de homicidio, pertenencia a una organización criminal armada, narcotráfico y coacción 👀 pic.twitter.com/WV1mec8UCi — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 26, 2026

David Corrêa, futbolista brasileño con detención preliminar

De acuerdo con medios internacionales como O Globo, la orden de detención preventiva fue dictada por la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, del 5° Juzgado Criminal de Serra, en la región metropolitana de Vitória (Espírito Santo).

Otro futbolista alcanzado por la medida judicial es Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral derecho que pertenece al Vila Nova. Su situación también forma parte de las diligencias desarrolladas por las autoridades en Brasil.

Hasta el momento, el futbolista David Corrêa ni su defensa legal han brindado declaraciones tras su detención en pleno entrenamiento por el presunto delito de lavado de dinero, tráfico de armas y drogas, así como un aparente vínculo con una facción de la organización criminal, Comando Vermelho, en Brasil.