Héctor Vargas lamenta declaraciones de Dina Boluarte: "Es indolente ante el pedido de auxilio de la ciudadanía"

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Continúan las críticas hacia Dina Boluarte. El presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, lamentó las declaraciones de la mandataria, quien "recomendó" a los transportistas no contestar llamadas ni responder mensajes de números desconocidos, "porque por ahí empiezan las extorsiones".

Lo aseverado por la jefa de Estado, la mañana del lunes 6 de octubre, durante el paro de transportistas en Lima y Callao, fue avalado horas más tarde por el propio ministro del Interior, Carlos Malaver, mencionando en el Congreso que, "vivimos en una etapa dependiente de la tecnología y sobre todo del teléfono", por lo tanto, los riesgos en caer en amenazas mediante aparatos tecnológicos, están latentes.

"No tiene voluntad para solucionar las cosas"

En entrevista en "Exitosa Te Escucha", el dirigente del gremio de transportistas acusó a la presidenta de "no tener voluntad" para atender la grave problemática que aqueja casi a diario a su gremio, siendo estos, los delitos de extorsión y sicariato.

"Es lamentable, que una persona que tiene una gran y alta responsabilidad con todos los ciudadanos del país, no tenga una propuesta sólida, responsable, no tenga voluntad para solucionar las cosas y que sea indolente ante el peligro de auxilio de la ciudadanía", mencionó.

Asimismo, reveló que no han tenido comunicación directa con el Ejecutivo y que el único contacto que han sostenido fue con el presidente del Congreso, José Jerí, el pasado 2 de octubre, en la paralización convocada por su gremio. En aquella oportunidad, agregó, le entregó una propuesta para mitigar los flagelos que azotan a los transportistas.

CAL también critica a Boluarte

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó, a través de un comunicado, las expresiones de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del interior, Carlos Malaver, en el marco del paro de transportistas de ayer, lunes 6 de octubre.

"Ante dichas declaraciones, la Junta Directiva del CAL reprueba expresamente tales manifestaciones, que denotan un indolente desprecio por la vida y una afrenta al justo reclamo ciudadano ante la creciente ola de criminalidad y la evidente inacción de las autoridades gubernamentales", señala el pronunciamiento.

Asimismo, les recuerda que los "extorsionadores, sicarios y organizaciones criminales" vienen atormentando "despiadadamente y sin control a los ciudadanos", principalmente al sector transporte; así como, a las organizaciones gremiales, empresariales y profesionales.

Las críticas de los transportistas hacia el Gobierno continúan, rechazando su falta empatía en un contexto donde hasta la fecha 47 de sus compañeros han perdido la vida.