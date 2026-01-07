Caso 'Los Niños' aún no se resuelve tras casi 4 años: "Por algo será", señala Elvis Vergara

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Elvis Vergara, señaló que su proceso por el caso Los Niños permanece sin resolución desde hace casi cuatro años. En entrevista con Exitosa, el parlamentario afirmó que existirían intereses externos que mantienen el expediente "dormido".

"Yo tengo un proceso pendiente que viene desde el año 2022; estamos 2026, cuatro años. ¿Quién está bloqueando el hecho de que se me sancione o no? No es mi persona. Evidentemente hay alguien a quien le conviene tener ese proceso ahí 'dormido', por algo será", expresó.

Críticas al accionar del Congreso

Vergara hizo referencia a otros casos que han pasado por la Comisión de Ética y que han generado cuestionamientos sobre la falta de sanciones en el Parlamento. Mencionó el caso de la congresista Lucinda Vásquez, cuyo asistente fue captado cortándole las uñas de los pies en su despacho, y el más reciente de Kira Alcarraz, quien protagonizó una agresión verbal contra un fiscalizador del SAT.

Comisión de Ética aprueba investigar a Lucinda Vásquez por el 'Caso cortauñas'

El legislador reconoció que estas conductas desprestigian la imagen del Congreso y afectan la percepción ciudadana, aunque desvió la responsabilidad a quienes, justamente, exponen estos casos, alegando que ello hace que la población olvide "lo bueno que pueda hacer" el Poder Legislativo en otros aspectos.

"Algunos pueden hacer el mayor de los esfuerzos por tener una conducta intachable, por trabajar dedicados al país; sin embargo, hay quienes, con acciones como estas que se están cuestionando, hacen que todo lo bueno que pueda hacer el Congreso quede rezagado y que la población se acuerde de lo dañino, de lo escandaloso", afirmó.

¿Por qué Elvis Vergara está involucrado en el caso Los Niños?

Elvis Vergara es investigado por presunta participación en una organización criminal dentro del Congreso, conocida como Los Niños.

Según la Fiscalía y testimonios de colaboradores eficaces, este grupo de congresistas de Acción Popular habría protegido al entonces presidente Pedro Castillo en votaciones clave, a cambio de beneficios políticos y favores en ministerios y entidades públicas. El nombre del caso surge porque se decía que "obedecían todo lo que les pedía Castillo, como niños disciplinados".

Las declaraciones del congresista no solo ponen en evidencia lo tardado que puede ser resolver un caso en el Legislativo, sino que también recuerdan el trasfondo de las acusaciones que lo vinculan con el caso Los Niños, lo alimenta la percepción ciudadana de que los procesos disciplinarios se manejarían con intereses ocultos.