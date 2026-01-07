Dictan condenas a 25 miembros de 'El sindicato del crimen de Nasca' por extorsión a empresas de construcción civil

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) condenó a 25 miembros de la organización criminal 'El sindicato del crimen de Nasca', tras demostrarse su participación en nueve asesinatos y ocho tentativas de homicidio contra sindicatos y empresas de construcción civil en la provincia de Nasca.

Nueve condenados deberán cumplir con prisión efectiva por 30 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas.

Condenas contra organización criminal

Tras la investigación y acusación de la Fiscalía, el Poder Judicial acreditó las pruebas presentadas contra 25 miembros de la referida organización criminal que generó espantó entre los ciudadanos de la provincia de Nasca.

De esta manera, los 25 acusados cuentan con penas efectivas tras amenazar y atentar en contra de trabajadores y sindicatos de construcción civil y empresas de construcción que operaban con impunidad durante varios años.

De acuerdo a la investigación fiscal, la red criminal buscaba monopolizar los sindicatos de construcción civil ubicados en Nasca. Para ello, exigían el cobro de cupos y extorsionaban a las empresas constructoras de los distritos de Nasca y Vista Alegre.

Se comprobó que para financiar sus actividades ilícitas, los delincuentes incurrían en la microcomercialización de drogas, con lo cual adquirieron armas de fuego y vehículos para ser usados con fines criminales.

Para ganar control territorial en la zona, comenzaron a ejecutar crímenes selectivos, atentados armados y actos de intimidación contra los dirigentes sindicales, familiares y todo aquel que no se alineaba con las exigencias de la banda criminal.

25 miembros condenados

Dentro de los 25 miembros condenados por la justicia se encuentra el cabecilla de la organización criminal y más de una veintena de criminales que perpetraron los ataques en contra de trabajadores y ciudadanos en general.

Se trata de Jorge Guerra (cabecilla), César Contreras, Sydartha Gutiérrez, Natali Mendiela, Thaly Jayo, Anderson Vizarreta, Pierre Jara, Omar Coello y Miguel Ángel Quispe; nueve condenados a 30 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas.

Por su parte, Surendra Maeda, Jhonathan Aquije y Jaime Satán, fueron condenados a 26 años y 8 meses de prisión por los mismos delitos. En el caso de Justo Viera, Edgar Ramos, Ángel Buitrón y Máximo Vargas, fueron sentenciados a 16 años y 8 meses de prisión efectiva.

De igual forma, Carlos Ríos, David Guía, Carlos Feria, Ulises Huamán, Erika Lizana, Milagros Palomino, Juan Manuel Mucha, Piero Peralta y Steven Garay fueron condenados a penas que oscilan entre 23 años y 24 años de prisión.

Como sanción económica, el PJ dispuso el pago de una reparación civil a favor del Estado y de los familiares de las víctimas, por un monto de S/ 671 000.

25 integrantes de la organización criminal 'El sindicato del crimen de Nasca' fueron condenados tras comprobarse sus actos delictivos contra trabajadores de construcción civil en Nasca.